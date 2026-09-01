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Atacuri masive ale SUA împotriva gărzilor iraniene. Armata americană a lovit ținte din Iran

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Atacuri masive ale SUA împotriva gărzilor iraniene. Armata americană a lovit ținte din IranSUA lovituri Iran / sursa foto: CENTCOM
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Din cuprinsul articolului

Armata SUA a declanșat o nouă serie de lovituri militare vizând poziții ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice pe teritoriul Iranului. Operațiunea a început marți, la ora 19:00, conform informațiilor oficiale oferite de reprezentanții Comandamentului Central al SUA.

Atacuri masive ale SUA împotriva gărzilor iraniene. Armata americană a lovit ținte din Iran

Atacurile au fost lansate ca reacție la acțiunile ostile recente atribuite forțelor iraniene în zonele maritime de importanță strategică. Reprezentanții armatei americane au explicat motivele din spatele acestei decizii militare de amploare.

„Forțele americane au început să lovească ținte ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice în Iran”, a transmis CENTCOM într-un mesaj publicat pe X.

Conform structurii militare americane, raidurile au fost ordonate după ce forțele IRGC ar fi încercat să atace nave comerciale care tranzitau Strâmtoarea Ormuz, dar și trupe americane staționate în regiune. Principala misiune a operațiunii este diminuarea capacității Iranului și a grupărilor aliate de a mai pune în pericol militarii americani, traficul maritim comercial și securitatea națiunilor din zona Golfului.

Gardienii Revoluției

Gardienii Revoluției / sursa foto: captură video

Escaladare militară în Strâmtoarea Ormuz

Această reluare a acțiunilor militare vine pe fundalul multiplicării incidentelor navale în Strâmtoarea Ormuz, un punct vital pentru comerțul global cu resurse energetice. Cu doar câteva zile înainte, duminică, forțele americane au vizat alte obiective strategice din zonă, respectiv mai multe lansatoare de rachete amplasate pe insula Larak.

Oficialii de la Washington au justificat bombardamentele de pe insulă prin necesitatea de a neutraliza trupele iraniene care pregăteau operațiuni de minare a rutei navale internaționale.

Răspunsul Iranului și reacția statelor din regiune

Partea iraniană a ripostat prin lansarea unor rachete către baze militare americane localizate pe teritoriul Iordaniei. Autoritățile de la Amman au confirmat atacul, precizând însă că rachetele au fost interceptate cu succes de sistemele de apărare.

În același timp, tensiunile s-au extins și în spațiul aerian al altor țări vecine. Emiratele Arabe Unite au raportat la rândul lor detectarea și interceptarea unei drone lansate de forțele iraniene.

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