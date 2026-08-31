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Drone iraniene au vizat trupele SUA din Emirate, un petrolier a fost lovit de mine

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Drone iraniene au vizat trupele SUA din Emirate, un petrolier a fost lovit de mineIran - SUA. Sursă foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Armata iraniană a anunțat lansarea unui atac cu drone asupra unei baze militare din Emiratele Arabe Unite, unde sunt dislocați militari americani. Acțiunea reprezintă o reacție directă de represalii în urma loviturilor executate anterior împotriva teritoriului Republicii Islamice, conform AFP.

Drone iraniene au vizat trupele SUA din Emirate, un petrolier a fost lovit de mine

Militarii iraniei au transmis detaliile operațiunii prin intermediul canalelor oficiale de comunicare, confirmând vizarea directă a infrastructurii militare americane din regiune.

Gardienii Revoluției au vizat zone în care sunt staționate elicoptere și trupe americane la baza Al Minhad din Emiratele Arabe Unite, folosind zeci de drone de atac, se arată în comunicatul armatei difuzat de televiziunea de stat din Iran.

Incident major în Strâmtoarea Ormuz și dronă SUA doborâtă

Tensiunile au atins un nivel critic și în spațiul aerian și maritim din zonă. Pe lângă atacul cu drone din Emirate, forțele iraniene au raportat distrugerea unei aeronave fără echipaj aparținând Statelor Unite.

De asemenea, Gardienii Revoluției din Iran au doborât o dronă americană de tip MQ-9 deasupra strâmtorii Ormuz cu ajutorul rachetelor de apărare aeriană, provocând prăbușirea acesteia în apele golfului, a relatat agenția de presă Mehr.

Gardienii Revoluției

Gardienii Revoluției / sursa foto: captură video

În paralel cu doborârea dronei, siguranța navigației comerciale a fost grav afectată în aceeași zi. Un superpetrolier a fost cuprins de flăcări în partea de sud a strâmtorii Ormuz, după ce a explodat în urma impactului cu două mine navale.

Operațiunile militare americane și reacția Teheranului

Confruntările recente vin după o serie de acțiuni militare întreprinse de Washington în regiune. Cu o zi înainte de atacul iranian, forțele americane au executat lovituri asupra lansatoarelor de rachete aparținând Iranului, amplasate în zona strategică a strâmtorii. Aceasta a reprezentat prima intervenție militară de acest tip din ultima lună, survenită la scurt timp după ce armata SUA încheiase o operațiune de curățare a minelor marine de pe rutele comerciale internaționale.

Reprezentanții Corpului Gardienilor Revoluției au reacționat dur față de acțiunile americane și au promis continuarea ripostei.

Declarația militarilor iraniei menționează martiriul și rănirea mai multor luptători și compatrioți, precizând că atacul va duce la pedepsirea agresorului.

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