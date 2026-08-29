International

Khamenei, nevoit să recunoască dezastrul economic din Iran

Comentează știrea
Khamenei, nevoit să recunoască dezastrul economic din IranMojtaba Khamenei. Sursa foto: Wikipedia
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Noul lider suprem din Iran, Mojtaba Khamenei, care nu a apărut încă public, de la începutul războiului, a fost nevoit să recunoască dezastrul economic din țara sa, potrivit Reuters.

Khamenei, nevoit să recunoască dezastrul economic din Iran

Mojtaba Khamenei a declarat că „este nevoie să se abordeze serios lanțul de provocări economice și legate de mijloacele de trai, cum ar fi inflația, șomajul, gestionarea prețurilor și piața bunurilor și serviciilor”, din cauza campaniei economice a SUA împotriva Teheranului se intensifică.

Departamentul Trezoreriei a lansat luni Operațiunea „Proscris Economic” împotriva regimului din Iran, iar vineri a dezvăluit că ia măsuri împotriva unei bănci din Emiratele Arabe Unite, în încercarea de a „întrerupe o linie de salvare financiară cheie și un vehicul de eludare a sancțiunilor pentru regimul iranian”.

Președintele Pezeshkian a fost nevoit să facă același gest acum o săptămână

Reamintim că, recent, președintele din Iran, Masoud Pezeshkian, a declarat presei de stat că exporturile iraniene au scăzut cu aproape 35% din cauza sancțiunilor continue împotriva țării sale și a blocadei militare americane a porturilor iraniene.

Pezeshkian a recunoscut, duminica trecută, într-un discurs difuzat de televiziunea de stat, că societatea iraniană se confruntă cu „numeroase dificultăţi”

facebook

El a vorbit despre problemele legate de inflație, șomaj și nivelul de trai și a descris actuala confruntare drept un „război total” economic, militar și de securitate.

„Sunt conştient că societatea noastră traversează în prezent numeroase dificultăţi. Facem tot ce ne este posibil pentru a evita ca situaţia să se agraveze”, a declarat Pezeshkian.

Cât mai rezistă regimul din Iran războiului economic

„Suntem angajaţi într-un război total pe plan economic, militar şi securitar. El (preşedintele american Donald Trump) afirmă direct că va impune Iranului sancţiunile cele mai zdrobitoare şi redutabile”, a adăugat preşedintele din Iran.

„Ne străduim din tot sufletul să depăşim inflaţia, problemele de subzistenţă, şomajul şi să asigurăm viitorul poporului, cu scopul ca el să poată trăi în demnitate şi mândrie", a mai spus Pezeshkian.

 

Stiri calde

17:26 - Focuri de avertisment după un accident pe DN 7. Doi tineri au fost arestați preventiv

17:16 - Regimul din Iran vrea să spânzure o mamă pentru că a filmat la proteste

17:05 - Friedrich Merz pregătește o reacție dură după incidentul de la Leipzig. Rusia ar putea fi acuzată oficial

16:55 - Podul Calicilor revine pe harta Bucureștiului. PMB cheltuie 64 de milioane de lei pentru malurile Dâmboviței

16:46 - România cere o prezență SUA mai puternică. Parteneriatul strategic intră într-o nouă etapă

16:34 - Incident aviatic lângă centrala nucleară Paks din Ungaria

HAI România!

Cine a inventat-o pe Elena Ceaușescu? Atentatul din 1969 și secretele Securității | Jean Maurer

Cine a inventat-o pe Elena Ceaușescu? Atentatul din 1969 și secretele Securității | Jean Maurer

Mesajul din umbră: de ce a trimis Washingtonul șeful CIA la Moscova?

Mesajul din umbră: de ce a trimis Washingtonul șeful CIA la Moscova?

Dosarele secrete KGB! Ce s-a întâmplat în 1989 și cine a condus din umbră România? 💣🔥

Dosarele secrete KGB! Ce s-a întâmplat în 1989 și cine a condus din umbră România? 💣🔥

Proiecte speciale