Khamenei, nevoit să recunoască dezastrul economic din Iran

Noul lider suprem din Iran, Mojtaba Khamenei, care nu a apărut încă public, de la începutul războiului, a fost nevoit să recunoască dezastrul economic din țara sa, potrivit Reuters.

Mojtaba Khamenei a declarat că „este nevoie să se abordeze serios lanțul de provocări economice și legate de mijloacele de trai, cum ar fi inflația, șomajul, gestionarea prețurilor și piața bunurilor și serviciilor”, din cauza campaniei economice a SUA împotriva Teheranului se intensifică.

Departamentul Trezoreriei a lansat luni Operațiunea „Proscris Economic” împotriva regimului din Iran, iar vineri a dezvăluit că ia măsuri împotriva unei bănci din Emiratele Arabe Unite, în încercarea de a „întrerupe o linie de salvare financiară cheie și un vehicul de eludare a sancțiunilor pentru regimul iranian”.

Reamintim că, recent, președintele din Iran, Masoud Pezeshkian, a declarat presei de stat că exporturile iraniene au scăzut cu aproape 35% din cauza sancțiunilor continue împotriva țării sale și a blocadei militare americane a porturilor iraniene.

Pezeshkian a recunoscut, duminica trecută, într-un discurs difuzat de televiziunea de stat, că societatea iraniană se confruntă cu „numeroase dificultăţi”

El a vorbit despre problemele legate de inflație, șomaj și nivelul de trai și a descris actuala confruntare drept un „război total” economic, militar și de securitate.

„Sunt conştient că societatea noastră traversează în prezent numeroase dificultăţi. Facem tot ce ne este posibil pentru a evita ca situaţia să se agraveze”, a declarat Pezeshkian.

„Suntem angajaţi într-un război total pe plan economic, militar şi securitar. El (preşedintele american Donald Trump) afirmă direct că va impune Iranului sancţiunile cele mai zdrobitoare şi redutabile”, a adăugat preşedintele din Iran.

„Ne străduim din tot sufletul să depăşim inflaţia, problemele de subzistenţă, şomajul şi să asigurăm viitorul poporului, cu scopul ca el să poată trăi în demnitate şi mândrie", a mai spus Pezeshkian.