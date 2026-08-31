Scut aerian de 3 miliarde de euro pentru o țară NATO

Israelul și Grecia, țară membră NATO, au semnat luni un acord de apărare de 3 miliarde de euro, prin care Atena va primi mai multe sisteme israeliene antiaeriene, radare și o nouă infrastructură de comandă și control. Înțelegerea face parte din programul amplu prin care Grecia își modernizează apărarea împotriva rachetelor, aeronavelor și dronelor, relatează Politico.

Acordul, evaluat la aproximativ 3,5 miliarde de dolari, prevede construirea pentru Grecia a unui sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri, în contextul investițiilor făcute de Atena pentru modernizarea capacităților sale militare.

Ministerul Apărării din Israel a anunțat că este cel mai mare contract de export în domeniul apărării încheiat vreodată de Israel cu Grecia și unul dintre cele mai importante acorduri de acest tip din istoria țării.

Amir Baram, director general în cadrul Ministerului Apărării din Israel, a afirmat că acest acord – supranumit „Achilles Shield” („Scutul lui Ahile”) – reflectă „avantajul tehnologic al Israelului și performanțele dovedite ale sistemelor noastre de apărare pe teren”. Prin această înțelegere, Grecia va cumpăra sistemele „David’s Sling” („Praștia lui David”) și „SPYDER”, realizate de Rafael Advanced Defense Systems, dar și sistemul „BARAK MX”, produs de Israel Aerospace Industries.

Pachetul include și radare MMR destinate supravegherii aeriene și mai multor tipuri de misiuni, fabricate de ELTA Systems, companie care face parte din IAI.

„David’s Sling” a fost utilizat de Israel pentru interceptarea rachetelor iraniene în timpul războiului cu Iranul din acest an. Grecia devine al doilea cumpărător extern al sistemului, după Finlanda.

Atena investește masiv în apărare. Grecia, membră NATO din 1952, alocă aproape 3,5% din PIB acestui domeniu, peste nivelul cheltuit de numeroși aliați din NATO, în contextul disputei de lungă durată cu Turcia.

Până în 2036, autoritățile elene intenționează să cheltuiască aproximativ 28 de miliarde de euro pentru dezvoltarea sistemului multistrat „Achilles Shield”, destinat apărării antibalistice, antiaeriene și împotriva dronelor. Programul include și achiziționarea a până la 40 de avioane de luptă F-35 din Statele Unite, precum și cumpărarea unor fregate din Franța și Italia.

Conform acordului semnat luni, Grecia va primi și un nou sistem național de comandă și control dezvoltat de Rafael. Acesta va permite integrarea într-o singură structură a diferitelor capacități de apărare aeriană ale țării.

Separat, un acord de 26 de milioane de euro prevede furnizarea către Grecia a sistemelor „Drone Dome” („Domul dronelor”), produse tot de Rafael. Echipamentele urmează să fie utilizate pentru protejarea unor obiective strategice împotriva dronelor și pentru consolidarea actualelor capacități de apărare.

Israelul și Grecia vor extinde în paralel colaborarea industrială în domeniul militar. Cooperarea va include transferuri de tehnologie și expertiză către industria elenă de apărare. În ianuarie, cele două state au convenit deja să dezvolte colaborarea privind roiurile de drone și vehiculele subacvatice, amenințările cibernetice, exercițiile militare și tehnologiile pentru apărare.

Inițiativa face parte din „Agenda 2030” a Greciei, program amplu de reformare a armatei, prin care Atena urmărește modernizarea forțelor armate și creșterea producției interne de armament. Grecia merge astfel mai departe decât alți cumpărători europeni de sisteme israeliene de apărare aeriană. Germania a cumpărat sistemul „Arrow 3” în 2023, iar Finlanda a achiziționat „David’s Sling” în 2024.

Grecia afirmă că va deveni prima țară din Uniunea Europeană care va integra mai multe platforme israeliene într-un singur scut național destinat protecției împotriva rachetelor balistice, aeronavelor și dronelor.