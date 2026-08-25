Autoritățile din Grecia au activat mecanismele de urgență și au emis avertizări extrem de severe pe fondul condițiilor meteorologice critice. În paralel cu punerea la dispoziție a unei linii telefonice dedicate situațiilor de urgență, țara se confruntă cu un nou val de căldură extremă care crește semnificativ pericolul de izbucnire a incendiilor de vegetație, conform greekreporter.

Un număr de doisprezece regiuni elene, în frunte cu zona Attica, au fost plasate sub alertă de Cod roșu. Riscul de izbucnire și extindere a flăcărilor este considerat deosebit de ridicat, fiind încadrat la categoria de risc 4.

Conform datelor furnizate de publicația citată, zonele vizate direct de această alertă extremă includ Regiunea Attica, alături de insula Kythera, dar și zonele Phthiotis și Evia, inclusiv insula Skyros.

De asemenea, sunt afectate regiunile Corintia, Argolis și Laconia, precum și insulele Lesbos, Chios, Samos și Ikaria.

În acest context, autoritățile centrale au transmis directive clare administrațiilor locale. Organismele de protecție civilă din fiecare regiune vizată au fost convocate pentru a verifica nivelul de pregătire a echipajelor de intervenție și pentru a pune în aplicare planurile de gestionare a riscurilor.

Această stare de alertă maximă vine pe fondul unei perioade de caniculă care s-a intensificat la sfârșitul lunii august. Valul de aer fierbinte a debutat duminică, 23 august, și continuă să afecteze majoritatea regiunilor din Grecia.

Estimările meteorologilor indică menținerea valorilor termice ridicate până la mijlocul săptămânii. În mod obișnuit, mercurul din termometre va arăta între 38 și 40 de grade Celsius, însă în anumite zone izolate temperaturile maxime vor atinge pragul de 41-42 de grade Celsius. O schimbare a masei de aer și o scădere semnificativă a temperaturilor sunt preconizate abia începând de joi.