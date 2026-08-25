International

Alertă extremă pentru românii care călătoresc în Grecia. Valul de căldură aduce Cod roșu de incendii în numeroase regiuni

Comentează știrea
Alertă extremă pentru românii care călătoresc în Grecia. Valul de căldură aduce Cod roșu de incendii în numeroase regiunisursa: dreamstime
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Autoritățile din Grecia au activat mecanismele de urgență și au emis avertizări extrem de severe pe fondul condițiilor meteorologice critice. În paralel cu punerea la dispoziție a unei linii telefonice dedicate situațiilor de urgență, țara se confruntă cu un nou val de căldură extremă care crește semnificativ pericolul de izbucnire a incendiilor de vegetație, conform greekreporter. 

Alertă extremă pentru românii care călătoresc în Grecia. Valul de căldură aduce Cod roșu de incendii în numeroase regiuni

Un număr de doisprezece regiuni elene, în frunte cu zona Attica, au fost plasate sub alertă de Cod roșu. Riscul de izbucnire și extindere a flăcărilor este considerat deosebit de ridicat, fiind încadrat la categoria de risc 4.

Conform datelor furnizate de publicația citată, zonele vizate direct de această alertă extremă includ Regiunea Attica, alături de insula Kythera, dar și zonele Phthiotis și Evia, inclusiv insula Skyros.

Incendii Grecia

Incendii Grecia. Sursă foto: captură video

Convocare de urgență

De asemenea, sunt afectate regiunile Corintia, Argolis și Laconia, precum și insulele Lesbos, Chios, Samos și Ikaria.

În acest context, autoritățile centrale au transmis directive clare administrațiilor locale. Organismele de protecție civilă din fiecare regiune vizată au fost convocate pentru a verifica nivelul de pregătire a echipajelor de intervenție și pentru a pune în aplicare planurile de gestionare a riscurilor.

Valul de căldură aduce temperaturi extreme de peste 40 de grade

Această stare de alertă maximă vine pe fondul unei perioade de caniculă care s-a intensificat la sfârșitul lunii august. Valul de aer fierbinte a debutat duminică, 23 august, și continuă să afecteze majoritatea regiunilor din Grecia.

Estimările meteorologilor indică menținerea valorilor termice ridicate până la mijlocul săptămânii. În mod obișnuit, mercurul din termometre va arăta între 38 și 40 de grade Celsius, însă în anumite zone izolate temperaturile maxime vor atinge pragul de 41-42 de grade Celsius. O schimbare a masei de aer și o scădere semnificativă a temperaturilor sunt preconizate abia începând de joi.

Stiri calde

14:04 - STB și-a cerut, din nou, insolvența
13:53 - Peste jumătate de milion de euro la pensionare. Recordul incredibil plătit de o companie de stat
13:46 - Programul primei etape din Cupa României
13:39 - Constantin Toma anunță că nu va mai candida din partea PSD
13:28 - Electronicele vechi, la mare căutare. Motivul este neașteptat și ține de securitate
13:19 - PPE și Renew Europe, scrisoare deschisă către Ursula von der Leyen în cazul Fritz. România riscă să piardă 770 de mil...
13:13 - Smart shopping pentru familii: cum arată coșul eficient de Back to School în 2026
13:01 - Conserva simplă care te salvează iarna. Două rețete delicioase

HAI România!

Cum era să pierdem Ardealul în 1990? Planul secret „Aurora Zorilor” și adevărul din arhivele SRI!

Cum era să pierdem Ardealul în 1990? Planul secret „Aurora Zorilor” și adevărul din arhivele SRI!

Ce ar însemna trecerea la zona euro pentru români. Schimbări majore pentru cei care optează pentru un împrumut

Ce ar însemna trecerea la zona euro pentru români. Schimbări majore pentru cei care optează pentru un împrumut

Fondurile europene din 2028-2034, o nouă bătălie pentru România. Care ar putea fi soluția salvatoare pentru țara noastră

Fondurile europene din 2028-2034, o nouă bătălie pentru România. Care ar putea fi soluția salvatoare pentru țara noastră

Proiecte speciale