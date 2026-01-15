Nicușor Dan: Chiar și în vremuri de criză, nu avem voie să abandonăm cultura

Președintele Nicuşor Dan a spus, pe Facebook, cu ocazia Zilei Culturii Române, că păstrarea și promovarea patrimoniului cultural reprezintă o obligație chiar și într-o perioadă marcată de provocări economice și tensiuni geopolitice.

În mesajul transmis public, liderul de la Cotroceni a afirmat că este esențial să sprijinim cultura română contemporană și să oferim spații reale de afirmare pentru tinerii creatori.

Pentru a pune în practică această viziune, Administrația Prezidențială va pune la dispoziție, începând din acest an, sala de teatru din Palatul Cotroceni pentru reprezentații gratuite ale trupelor independente formate din tineri actori și elevi de liceu.

Președintele a declarat că această inițiativă urmărește să încurajeze participarea activă a noilor generații la viața culturală și să ofere vizibilitate artiștilor aflați la început de drum.

„Ziua Culturii Naționale ne reamintește că identitatea României s-a format prin creație și vocația universalității. Cultura este spațiul în care ideile mari se transformă în repere durabile, capabile să lege trecutul, prezentul și viitorul unei națiuni. Cultura este cea mai bună și sigură avere a unui popor”, a declarat Nicuşor Dan, citându-l pe Mihai Eminescu, a cărui operă este strâns legată de această sărbătoare națională.

Președintele a declarat că valorificarea patrimoniului arhitectural, sprijinirea inițiativelor artistice contemporane și promovarea noilor forme de expresie culturală trebuie să fie priorități comune ale autorităților și mediului privat.

În acest context, digitalizarea patrimoniului cultural reprezintă un instrument prin care tradiția și inovația pot fi conectate, apropiind cultura de publicul tânăr și deschizând noi perspective pentru educație și creație.

Anul 2026, dedicat lui Constantin Brâncuși, a fost amintit de președinte ca un exemplu de inspirație pentru viitor.

„Este o invitație să privim cu încredere înainte, inspirându-ne din forța creatoare a celui care a transformat specificul românesc într-o valoare recunoscută la nivel mondial. Cultura română contemporană are nevoie nu doar de sprijin, ci și de locuri în care să se manifeste efectiv”, a declarat Nicuşor Dan.

Referitor la noile inițiative, președintele a declarat că trupele de teatru care doresc să organizeze reprezentații în sala de la Cotroceni pot trimite cereri la adresa cultura@presidency.ro , urmând să primească toate informațiile necesare.

Această măsură este descrisă ca un gest prin care se deschid porțile către tinerii creatori, oferindu-le oportunitatea de a se afirma în fața publicului și de a lega tradiția teatrală de generațiile viitoare.

În încheierea mesajului, Nicuşor Dan a declarat că mulțumește tuturor celor care contribuie la viața culturală a României și a transmis urări de ziua Culturii Naționale. „Avem nevoie de o cultură vie, iar eforturile voastre dau sens și continuitate artei românești. La mulți ani culturii române!”

Postarea oficială a fost însoțită și de imagini din sala de teatru a Palatului Cotroceni, evidențiind astfel spațiul disponibil pentru tinerii artiști.