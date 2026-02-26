Se schimbă regulile pe piața imobiliară. Ce trebuie să facă proprietarii care vând înainte să cedeze imobilul

Cumpărătorii de clădiri, terenuri sau mijloace de transport vor trebui să dovedească plata tuturor impozitelor locale înainte de dobândirea dreptului de proprietate. Măsura este inclusă în Ordonanța privind reforma administrației și a fost anunțată public de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Declarația a fost făcută marți seară, în contextul prezentării principalelor prevederi ale actului normativ.

„În ceea ce priveşte partea de dobândire a dreptului de proprietate asupra clădirilor, imobilelor, terenurilor, mijloacelor de transport, se instituie obligativitatea ca şi cumpărătorul, cel care, de fapt, deţine resursa financiară, să dovedească plata tuturor impozitelor către autorităţilor locale, nu numai vânzătorul, aşa cum este astăzi în legislaţie”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

În prezent, legislația impune doar vânzătorului obligația de a face dovada achitării taxelor și impozitelor locale pentru bunurile care fac obiectul tranzacției. Noua reglementare extinde această condiție și asupra cumpărătorului.

Potrivit ministrului, modificarea urmărește responsabilizarea ambelor părți implicate într-o tranzacție și consolidarea disciplinei fiscale la nivel local. Actul normativ instituie o procedură prin care autoritățile pot verifica situația fiscală a cumpărătorului înainte de finalizarea transferului de proprietate.

„Această listă să ajute, dacă vreţi, şi ca o presiune publică, dar şi o presiune de transparenţă şi de corectitudine faţă de toţi cei care îşi plătesc taxele şi impozitele cu bună credinţă şi cu mult bun simţ, astfel încât comunitatea locală să-i cunoască şi pe cei care, poate de ani de zile, sunt rău-platnici la bugetul local”, a explicat Cseke Attila.

În esență, noua prevedere leagă direct dreptul de a dobândi o proprietate de situația fiscală a cumpărătorului în raport cu autoritățile locale.

Un alt element inclus în Ordonanța privind reforma administrației este posibilitatea publicării, la nivel local, a listei debitorilor persoane fizice care nu și-au achitat taxele și impozitele.

Ministrul Dezvoltării a precizat că acest mecanism nu reprezintă o noutate la nivel european.

„Nu este ceva nou în România, nu este ceva împotriva reglementărilor europene, este un mecanism funcţional în alte state membre ale Uniunii Europene şi credem că poate funcţiona şi la noi”, a conchis Cseke Attila.

Potrivit declarației sale, există cel puțin șase state membre ale Uniunii Europene care aplică mecanisme similare de publicare a listelor cu datornici la bugetele locale.

Măsura este justificată de inițiatori prin nevoia de transparență și prin dorința de a asigura un tratament echitabil între contribuabilii care își achită obligațiile fiscale și cei care întârzie sau evită plata acestora.

Prin extinderea obligației de a prezenta dovada plății impozitelor și către cumpărător, autoritățile urmăresc să consolideze colectarea veniturilor locale. Practic, înainte de finalizarea tranzacției pentru clădiri, terenuri sau mijloace de transport, atât vânzătorul, cât și cumpărătorul vor trebui să fie la zi cu obligațiile fiscale.

Noua prevedere ar putea influența procedura de autentificare a contractelor de vânzare-cumpărare și fluxul administrativ al tranzacțiilor, prin introducerea unei verificări suplimentare.