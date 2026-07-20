Bucuria victoriei din Spania, înregistrată şi de seismometre

Entuziasmul declanşat în Spania de câştigarea Cupei Mondiale a fost atât de puternic încât a lăsat urme inclusiv în datele aparatelor de monitorizare seismică.

Seismometrele au înregistrat vibraţii în mai multe oraşe ale ţării după golul decisiv din finală şi, ulterior, la fluierul de final, potrivit AFP.

Datele colectate de staţiile seismologice amplasate pe teritoriul Spaniei au indicat mişcări ale solului asociate reacţiilor suporterilor după reuşita lui Ferran Torres. Golul a contribuit la victoria naţionalei spaniole, care şi-a adjudecat al doilea titlu mondial în finala disputată duminică.

Informaţiile au fost prezentate luni de Centrul de Geostiinţe din Barcelona, ai cărui cercetători au analizat înregistrările provenite de la Institutul Geografic Naţional (IGN) şi Institutul Cartografic şi Geologic din Catalonia (ICGC).

Potrivit oamenilor de ştiinţă, instrumentele de monitorizare au surprins semnale neobişnuite asociate manifestărilor de bucurie din mai multe oraşe, între care Algeciras, Barcelona, Cádiz şi Granada.

Analiza datelor a scos în evidenţă trei momente distincte în care activitatea seismică a crescut vizibil. Primul a fost consemnat după golul lui Feran Torres, al doilea după o reuşită înscrisă ulterior, dar anulată în urma intervenţiei arbitrajului video.

Cea mai puternică vibraţie a fost însă înregistrată la finalul partidei, după fluierul arbitrului.

Cercetătorii au încadrat fenomenul în categoria „seismicitate indusă”, o formă de activitate seismică generată de acţiunile oamenilor. În acest caz, vibraţiile au fost produse de reacţia simultană a unui număr mare de suporteri care au sărit, au strigat şi au sărbătorit victoria.

Nu este prima dată când succesul unei echipe naţionale spaniole este surprins în acest mod de aparatura seismologică. Vibraţii comparabile au fost detectate şi după victoria Spaniei în finala Euro 2024 împotriva Angliei.

Atunci, golurile marcate de Nico Williams şi Mikel Oyarzabal au generat mişcări ale solului care au putut fi măsurate atât la Madrid, cât şi la Barcelona.