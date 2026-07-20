Războiul portarilor la Cupa Mondială, câștigat tot de Spania

Apărarea spaniolă şi Unai Simon au fost impenetrabili la Cupa Mondială. „La Roja” a primit un singur gol în cele opt meciuri disputate la Cupa Mondială, potrivit FIFA.

După victoria împotriva Argentinei (1-0 în prelungiri), Spania a câştigat toate premiile individuale acordate: Rodri a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului, Pau Cubarsi cel mai bun tânăr jucător, iar Unai Simon cel mai bun portar.

Pe parcursul întregii competiţii, portarul basc a avut de efectuat doar 10 intervenţii, adică mai puţine decât Emiliano Martinez, omologul său argentinian, doar în finala propriu-zisă, care a trebuit să respingă 11 încercări ale spaniolilor.

În cadrul acestei partide, portarul echipei Athletic Bilbao nu a înregistrat nicio paradă în statistici, la fel ca în meciul din şaisprezecimile de finală împotriva Austriei (3-0).

În semifinala împotriva echipei Franţei (2-0) a trebuit să se străduiască cel mai mult, cu trei parade la activ, la şuturile lui Kylian Mbappé (64'), Désiré Doué (81') şi Ousmane Dembélé (90' + 5).

Spaniolul, campion mondial, îi succede lui Emiliano Martinez în calitate de cel mai bun portar al Cupei Mondiale din 2026.

Performanța defensivă a Spaniei a fost una excepțională pe tot parcursul turneului. Echipa antrenată de Luis de la Fuente a demonstrat o soliditate rar întâlnită, reușind să țină sub control atacurile adversarilor. Unai Simón a fost un element cheie al acestui succes, intervențiile sale fiind limitate datorită organizării impecabile din fața porții.

Statistica redusă a paradelor arată nu doar calitatea portarului, ci și eficiența întregului sistem defensiv spaniol. Doar un singur gol primit în opt meciuri confirmă statutul de una dintre cele mai bune apărări din istoria recentă a turneului.

Victoria din finală împotriva Argentinei a consolidat imaginea unei echipe complete, care a combinat un joc ofensiv spectaculos cu o apărare de fier. Succesul Spaniei marchează o nouă eră pentru fotbalul spaniol, după titlul din 2010, demonstrând că „La Roja” rămâne o forță majoră pe scena internațională.

Performanța lui Unai Simón a fost recompensată pe merit cu trofeul de cel mai bun portar al competiției, încheind un turneu de vis atât pentru el, cât și pentru întreaga națională spaniolă.