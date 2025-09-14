Piața imobiliară din România scade. Mai puține locuințe noi în prima jumătate de an

În primele șase luni ale acestui an au fost date în folosință 24.609 locuințe, ceea ce înseamnă o diminuare cu 1.327 de unități comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). „În trimestrul II 2025 au fost date în folosinţă 13.647 locuinţe, în scădere cu 929 locuinţe, faţă de trimestrul II 2024. În semestrul I 2025 au fost date în folosinţă 24.609 locuinţe, în scădere cu 1.327 locuinţe, faţă de semestrul I 2024”, arată comunicatul INS.

Pe medii de rezidență, cele mai multe locuințe au fost construite în mediul urban, care a concentrat 52,9% din total. Repartizarea după fondurile de finanțare indică faptul că, în trimestrul II 2025 comparativ cu trimestrul II 2024, a scăzut numărul locuințelor realizate atât din fonduri private, cu 764 unități, cât și din fonduri publice, cu 165 unități.

Distribuția în profil regional arată că, în aceeași perioadă, s-a înregistrat o diminuare a locuințelor terminate în regiunile București–Ilfov (-896 locuinţe), Centru (-589), Sud–Vest Oltenia (-216), Vest (-55), Sud–Muntenia (-38) și Sud-Est (-32). Creșteri au apărut doar în Nord–Est (+459 locuinţe) și Nord–Vest (+438).

Cele mai multe locuințe finalizate în semestrul I 2025 s-au aflat în mediul urban, acestea reprezentând 55,2% din total.

Analiza după sursa de finanțare arată că, față de primele șase luni din 2024, s-au înregistrat scăderi atât la locuințele construite din fonduri private (cu 1.270 mai puține), cât și la cele finanțate din fonduri publice (minus 57 unități).