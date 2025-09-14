Social

Piața imobiliară din România scade. Mai puține locuințe noi în prima jumătate de an

Piața imobiliară din România scade. Mai puține locuințe noi în prima jumătate de an
În primele șase luni ale acestui an au fost date în folosință 24.609 locuințe, ceea ce înseamnă o diminuare cu 1.327 de unități comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). „În trimestrul II 2025 au fost date în folosinţă 13.647 locuinţe, în scădere cu 929 locuinţe, faţă de trimestrul II 2024. În semestrul I 2025 au fost date în folosinţă 24.609 locuinţe, în scădere cu 1.327 locuinţe, faţă de semestrul I 2024”, arată comunicatul INS.

Care este situația locuințelor date în folosință pe semestrul II

Pe medii de rezidență, cele mai multe locuințe au fost construite în mediul urban, care a concentrat 52,9% din total. Repartizarea după fondurile de finanțare indică faptul că, în trimestrul II 2025 comparativ cu trimestrul II 2024, a scăzut numărul locuințelor realizate atât din fonduri private, cu 764 unități, cât și din fonduri publice, cu 165 unități.

Distribuția în profil regional arată că, în aceeași perioadă, s-a înregistrat o diminuare a locuințelor terminate în regiunile București–Ilfov (-896 locuinţe), Centru (-589), Sud–Vest Oltenia (-216), Vest (-55), Sud–Muntenia (-38) și Sud-Est (-32). Creșteri au apărut doar în Nord–Est (+459 locuinţe) și Nord–Vest (+438).

Construcție blocuri

Construcție blocuri. Sursă foto: Freepik

Evoluția în primele șase luni

În prima jumătate a anului 2025 au fost finalizate și date în folosință 24.609 locuințe, cu 1.327 mai puține decât în aceeași perioadă din 2024.

Cele mai multe locuințe finalizate în semestrul I 2025 s-au aflat în mediul urban, acestea reprezentând 55,2% din total.

Analiza după sursa de finanțare arată că, față de primele șase luni din 2024, s-au înregistrat scăderi atât la locuințele construite din fonduri private (cu 1.270 mai puține), cât și la cele finanțate din fonduri publice (minus 57 unități).

La nivel regional, comparativ cu scu primele șase luni ale anului trecut, se observă o diminuare a numărului de locuințe finalizate în mai multe zone de dezvoltare: Centru (-575 locuințe), Vest (-398), București–Ilfov (-239), Sud–Est (-212), Sud-Muntenia (-200) și Sud–Vest Oltenia (-140).

Ce înseamnă locuințele date în folosință

„Locuințele date în folosință” reprezintă unități de locuit complet finalizate, care au trecut prin toate etapele de construcție și verificare, fiind pregătite pentru a fi ocupate. Acestea includ atât apartamentele construite în blocuri, cât și casele individuale, iar în statistici sunt luate în calcul doar după recepția finală a lucrărilor. Practic, termenul face referire la locuințele care pot fi utilizate efectiv de către proprietari sau chiriași, nu doar la proiectele aflate în derulare.

Este important de subliniat că „locuințele date în folosință” se deosebesc de „locuințele autorizate”, unde există doar permisiunea de construire, fără ca lucrările să fie finalizate. Indicatorul legat de locuințele terminate și predate pentru utilizare este utilizat frecvent în analizele statistice pentru a reflecta dinamica pieței imobiliare și capacitatea sectorului construcțiilor de a răspunde cererii reale de pe piață.

