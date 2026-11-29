Vremea va fi deosebit de rece în următoarele zile, iar gerul se va instala treptat în mai multe regiuni ale României. Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne negative inclusiv în timpul zilei în anumite zone, în timp ce vântul va continua să prezinte intensificări pe litoralul Mării Negre.

Duminică, 29 noiembrie, temperaturile maxime se vor încadra, în mai multe regiuni ale țării, între minus 4 și 0 grade Celsius. În celelalte zone, valorile termice din timpul zilei vor fi cuprinse între 0 și 4 grade Celsius, cele mai ridicate fiind estimate în vestul teritoriului.

Meteorologii atrag atenția că temperaturile vor continua să scadă în zilele următoare. Răcirea va fi resimțită îndeosebi în timpul nopților, când gerul va cuprinde suprafețe din ce în ce mai extinse.

La început, cele mai scăzute temperaturi nocturne se vor înregistra în nordul și centrul țării. Ulterior, valorile termice specifice gerului vor fi resimțite și în regiunile sudice și sud-estice.

Temperaturi ceva mai ridicate se vor menține în vestul și nord-vestul României, dar și pe litoral.

Avertizarea cod galben de vânt este valabilă până duminică, la ora 20:00. Cu toate acestea, intensitatea rafalelor va fi mai redusă decât în timpul nopții precedente. În regiunile în care există strat de zăpadă, intensificările vântului pot favoriza spulberarea acesteia. În celelalte zone ale țării, vremea va fi mai liniștită, iar viteza vântului va depăși 40 de kilometri pe oră doar cu totul izolat.

Din seara zilei de duminică și pe parcursul nopții, vântul va pierde din intensitate în cea mai mare parte a României. Vor urma câteva zile mai liniștite, însă această evoluție nu va caracteriza și zona litoralului.

La malul Mării Negre, intensificările vântului vor continua atât duminică, cât și luni, existând posibilitatea ca acestea să persiste inclusiv marți, 1 Decembrie. Cele mai puternice rafale sunt estimate în largul mării. În privința ninsorilor, meteorologii estimează că acestea vor mai apărea izolat, atât duminică, cât și pe parcursul săptămânii următoare.

Începutul lunii decembrie va aduce temperaturi foarte scăzute în mai multe regiuni ale țării. Vremea va fi deosebit de rece în dimineața zilei de marți, când românii vor sărbători Ziua Națională.

În Oltenia, Transilvania și Moldova, temperaturile vor coborî sub minus 10 grade Celsius. Astfel de valori vor fi înregistrate, pe arii restrânse, și în Muntenia.

Frigul va persista și după primele ore ale dimineții. Persoanele care intenționează să participe la paradele militare organizate cu ocazia zilei de 1 Decembrie trebuie să se pregătească pentru temperaturi negative.

În funcție de regiune, în timpul desfășurării ceremoniilor, termometrele ar putea indica valori de aproximativ minus 7 grade Celsius.

Vremea va fi ceva mai blândă în partea de vest și de nord-vest a României. Condiții termice mai favorabile sunt estimate și în partea vestică a regiunilor centrale.

În schimb, în zonele centrale situate mai spre est, frigul va continua să fie resimțit, temperaturile menținându-se la valori deosebit de scăzute.

Principala caracteristică a vremii din următoarele zile va fi extinderea gerului pe timpul nopților, în timp ce ninsorile și intensificările vântului vor deveni mai restrânse la nivelul țării.