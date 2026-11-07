Economie

Când se va liberaliza prețul gazelor naturale. Explicațiile ministrului Energiei

Când se va liberaliza prețul gazelor naturale. Explicațiile ministrului Energieienergie si gaze. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Liberalizarea pieței gazelor naturale din România necesită o perioadă de pregătire și măsuri de tranziție, astfel încât schimbările să nu afecteze părțile implicate, a declarat ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță. Oficialul a explicat că procesul nu poate fi realizat în doar câteva luni și că autoritățile nu urmăresc revenirea la o piață reglementată.

Liberalizarea pieței gazelor naturale necesită măsuri de tranziție

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a afirmat că trecerea la o piață liberă a gazelor naturale trebuie realizată etapizat, prin introducerea unor mecanisme care să permită adaptarea la noile condiții. Potrivit acestuia, liberalizarea nu poate fi făcută într-un interval de câteva luni, iar pregătirea procesului este necesară pentru evitarea unor efecte negative asupra participanților la piață.

Dumitru Chisăliță a declarat că obiectivul nu este reintroducerea reglementării, ci stabilirea unor condiții în care liberalizarea să aducă beneficii tuturor celor implicați.

„Considerăm că a trece către o piaţă liberalizată nu se poate face în câteva luni. Din perspectiva noastră este foarte importantă o pregătire. Nu suntem la ideea de a ne întoarce într-o piaţă reglementată. Suntem în ideea în sensul în care trebuie să mergem foarte pragmatic către o piaţă liberalizată, care să nu aducă prejudicii, să aducă câştiguri pentru toate părţile care sunt implicate într-o astfel de piaţă. Iar acest lucru presupune, în primul şi în primul rând, timp, presupune mecanisme intermediare, presupune programe care să fie aplicate de aşa natură încât lucrurile să nu se întâmple într-un mod brusc", a declarat Dumitru Chisăliţă.

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Dumitru Chisăliță

Dumitru Chisăliță. Sursă foto: Captură video

Ministrul Energiei: Contează modul în care este pregătită liberalizarea

Dumitru Chisăliță a făcut referire și la situația prețurilor energiei pe piețele europene și internaționale, pe care a descris-o drept una dificilă. Ministrul a susținut că această situație impune o pregătire atentă a schimbărilor din sectorul gazelor naturale, inclusiv pentru perioada de după liberalizare.

El a afirmat că liberalizarea pieței nu reprezintă, în sine, o măsură negativă, însă rezultatele depind de felul în care este organizată și aplicată.

"Suntem într-o perioadă în care evoluţiile la nivel internaţional, la nivel european, sunt într-o zonă critică la nivelul preţului energiei şi tocmai de aceea această pregătire trebuie să fie una corespunzătoare. În acelaşi timp, vreau să spun că e departe de mine ideea că liberalizarea este un element greşit sau un element negativ. Foarte importantă nu este liberalizarea, ci cum faci liberalizarea, cum pregăteşti liberalizarea, cum pregăteşti momentul post acţiune", a mai transmis ministrul Energiei.

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