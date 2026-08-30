Creierul câinilor pare să proceseze expresiile faciale ale oamenilor în mod diferențiat, iar zâmbetul activează zone neuronale distincte față de expresiile negative, arată un nou studiu bazat pe scanări cerebrale realizate pe câini treji, potrivit iScience.

Cercetarea, publicată în august 2026 în revista iScience, oferă una dintre cele mai detaliate imagini de până acum despre felul în care creierul câinilor reacționează la emoțiile afișate pe chipurile oamenilor.

Rezultatele sugerează că patrupedele nu se limitează la a observa fețele umane, ci pot avea mecanisme neuronale capabile să diferențieze anumite expresii emoționale.

Cercetătorii au folosit imagistica prin rezonanță magnetică funcțională, cunoscută sub numele de fMRI, pentru a observa activitatea cerebrală a câinilor în timp ce aceștia priveau imagini cu oameni.

Animalele nu au fost anesteziate. Câinii implicați în experiment au fost antrenați să stea nemișcați și treji în timpul scanării, ceea ce a permis cercetătorilor să urmărească reacțiile creierului în timp real.

În primul experiment au participat opt câini. Aceștia au privit fețe umane fericite și fețe neutre. În al doilea experiment, realizat pe 12 câini, imaginile au prezentat patru expresii: fericire, furie, frică și tristețe.

Rezultatele au arătat că fețele fericite au provocat o activitate mai puternică într-o regiune din partea dreaptă a creierului, care include zone din cortexul temporal și nucleul caudat.

Această activare a fost suficient de distinctă încât un sistem de clasificare bazat pe învățare automată a putut diferenția răspunsurile cerebrale la fețele fericite de cele provocate de fiecare dintre cele trei expresii negative.

Cu alte cuvinte, activitatea cerebrală asociată cu zâmbetul uman nu a fost tratată de creierul câinelui ca o simplă variație vizuală a aceleiași fețe.

Analiza întregului creier a adus un rezultat suplimentar: anumite modele de activitate neuronală au permis diferențierea dintre unele expresii negative.

Cercetătorii au identificat modele distincte atunci când câinii priveau fețe care exprimau furie și frică, dar și între tristețe și frică. În schimb, diferențele dintre furie și tristețe nu au fost suficient de clare pentru a fi separate în același mod.

Autorii studiului spun că rezultatele indică faptul că reprezentarea emoțiilor în creierul câinilor ar putea fi mai complexă decât o simplă împărțire între „pozitiv” și „negativ”.

Descoperirea se adaugă unor cercetări anterioare care au arătat că câinii au zone cerebrale sensibile la fețe și că reacționează diferit la chipurile oamenilor în funcție de familiaritate și încărcătură emoțională.

Studii precedente realizate cu fMRI pe câini treji au identificat regiuni din cortexul temporal implicate în procesarea fețelor. Alte cercetări au arătat că fețele umane familiare și expresiile emoționale relevante pot activa regiuni asociate cu recompensa, memoria și procesarea emoțiilor.

Noul studiu merge însă mai departe, sugerând că unele expresii faciale umane pot avea reprezentări neuronale diferențiate în creierul câinelui.

Cercetătorii nu susțin că un câine interpretează emoțiile umane exact în același mod în care o face un om. Scanările cerebrale arată diferențe în activitatea neuronală, dar nu pot demonstra singure ce „simte” sau ce înțelege animalul.

Totuși, rezultatele oferă o posibilă explicație biologică pentru o observație familiară multor proprietari: câinii par adesea atenți nu doar la vocea oamenilor, ci și la expresia feței.

După mii de ani de conviețuire cu oamenii, câinii au dezvoltat abilități sociale remarcabile. Iar noile imagini ale creierului lor sugerează că fețele noastre ar putea avea o importanță specială și la nivel neuronal.

Concluzie: Studiul oferă dovezi că creierul câinilor poate procesa diferențiat expresiile faciale umane, în special zâmbetul, și poate distinge unele emoții negative. Cercetarea deschide noi direcții pentru înțelegerea mecanismelor biologice care stau la baza relației dintre oameni și câini.