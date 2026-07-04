Lipsa unui guvern cu puteri depline blochează toate măsurile importante pentru sistemul judiciar, susține fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu. Acesta susține că mai multe inițiative importante pentru justiție nu pot avansa în perioada interimatului.

Acesta afirmă că reformele începute în domeniul justiției au nevoie de un guvern care să poată lua decizii și să promoveze noi măsuri legislative.

Fostul ministru a făcut referire la proiectele necesare pentru modernizarea sistemului judiciar.

„Fiecare zi în care România nu are un guvern cu depline puteri înseamnă o zi pierdută şi pentru reformele sistemului judiciar. Actualul guvern nu poate iniţia politici noi reflectate în proiecte de lege sau OUG”, a adăugat el.

Radu Marinescu afirmă că PSD a susținut formarea unui guvern cu puteri depline pentru continuarea reformelor și consolidarea statului de drept.

„Aşadar iniţiative esenţiale precum îmbunătăţirea sistemului de protejare a victimelor infracţiunilor, degrevarea instanţelor şi a parchetelor pentru sporirea calităţii şi celerităţii actului de justiţie, consolidarea mecanismelor de soluţionare alternativă a litigiilor, reforma instituţională, adoptarea unor strategii noi şi multe altele depăşesc limitele competenţelor restrânse ale guvernului interimar şi sunt astfel blocate”, a transmis Radu Marinescu.

În opinia fostului ministru, actualul blocaj politic prelungește perioada de incertitudine.

„Din păcate foştii parteneri de coaliţie caută doar să menţină starea de interimat cât mai mult”, a afirmat acesta.

Fostul ministru al Justiției consideră că sistemul judiciar se confruntă cu presiuni și atacuri venite din zona politică.

„Unde suntem acum? În veritabil conflict deschis cu justiţia, declanşat de o parte a clasei politice şi de instrumentele de comunicare publică aferente, aspect evident pentru oricine accesează platformele publice. Într-un blocaj care riscă să degradeze statul de drept şi toate rezultatele bune obţinute anterior în sistemul judiciar, care au condus la ridicarea MCV şi la recunoaşterea sistemului judiciar român ca unul deplin integrat în arhitectura judiciară europeană”, a mai spus Marinescu.

Radu Marinescu susține că, începând din 2025, problema nu este una legată de o capturare a justiției, ci de atacurile repetate asupra acesteia.

Acesta consideră că soluția este reluarea dialogului între instituții și formarea unui executiv cu atribuții complete.

„E cazul să încetăm conflictul şi să readucem în prim plan dialogul instituţional. Soluţia? Guvern deplin, cu politici publice conţinând soluţii identificate în dialog şi cooperare cu sistemul judiciar, nu împotriva acestuia”, a încheiat Radu Marinescu.