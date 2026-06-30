Justitie

CSM a validat patru noi judecători la Înalta Curte de Casație și Justiție începând cu 10 iulie

Comentează știrea
CSM a validat patru noi judecători la Înalta Curte de Casație și Justiție începând cu 10 iulieÎCCJ. Sursa foto: EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) va avea patru noi judecători începând cu data de 10 iulie 2026, după ce Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a validat rezultatele concursului de promovare organizat în perioada martie-iunie 2026.

Patru noi judecători la ICCJ

La Secția I civilă au fost promovați:

  • Andreea Ciucă, președinta Curții de Apel Târgu Mureș și președinta Asociației Magistraților din România (AMR);
  • Simona-Marina Duvalmă, vicepreședinte al Curții de Apel Ploiești.

La Secția penală au promovat:

  • Sonia Deaconescu, judecător la Curtea de Apel Târgu Mureș;
  • Andrei-Cosmin Mitrache, vicepreședinte al Curții de Apel Craiova.

Ce a decis CSM

Decizia Consiliului Superior al Magristraturii prevede explicit:

Lifturi și rampe pe bani de la stat pentru blocuri. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
Lifturi și rampe pe bani de la stat pentru blocuri. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
Primele semne că prețurile urcă. Produsele care dau tonul valului de scumpiri
Primele semne că prețurile urcă. Produsele care dau tonul valului de scumpiri

„Promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția I civilă, începând cu data de 10.07.2026, a următorilor candidați: 1. CIUCĂ ANDREEA, judecător la Curtea de Apel Târgu Mureș; 2. DUVALMĂ SIMONA-MARINA, judecător la Curtea de Apel Ploiești.”

„Promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală, începând cu data de 10.07.2026, a următorilor candidați: 1. DEACONESCU SONIA, judecător la Curtea de Apel Târgu Mureș; 2. MITRACHE ANDREI-COSMIN, judecător la Curtea de Apel Craiova.”

CSM România

CSM România. Sursa foto Wikipedia

Cine sunt cei patru judecători

Andreea Ciucă este judecător la Curtea de Apel Târgu Mureș din august 2020, când a preluat funcția de președinte al instanței. Este președinta Asociației Magistraților din România și doctor în drept, fiind implicată în mai multe proiecte ale CSM privind managementul instanțelor. În trecut a fost cercetată de DNA într-un dosar de corupție, însă a fost achitată definitiv de Înalta Curte.

Simona-Marina Duvalmă activează la Curtea de Apel Ploiești, unde ocupă în prezent funcția de vicepreședinte. A lucrat în cadrul Secției I civile, având experiență în litigii civile și conflicte de muncă.

Sonia Deaconescu, născută la 22 septembrie 1974 la Mediaș, este judecător la Secția penală a Curții de Apel Târgu Mureș. Este cunoscută pentru pozițiile publice exprimate privind independența justiției.

Andrei-Cosmin Mitrache este vicepreședinte al Curții de Apel Craiova. A absolvit Institutul Național al Magistraturii (promoția „Vintilă Dongoroz”, 2002–2004) și Facultatea de Drept a Universității Lucian Blaga din Sibiu. A fost anterior judecător la Tribunalul Olt.

Decizia CSM mai prevede eliberarea din funcțiile de conducere deținute anterior de cei promovați, începând cu data de 10 iulie 2026.

Stiri calde

01:19 - Potop peste București. Cea mai violentă furtună din ultimii ani a transformat Capitala într-un lac: străzi și blocuri...
23:55 - Setările care îți eliberează spațiul ascuns din telefon fără să ștergi fișiere importante
23:42 - Proiectul social prin care prințul William vrea să șteargă o mare problemă a sistemului
23:32 - Războiul pentru pedeapsa capitală se reaprinde. Emmanuel Macron trage semnalul de alarmă
23:23 - Fostul procuror general a mai scăpat de un dosar penal. Câte i-au mai rămas
23:13 - Frații Pavăl își extind imperiul. Tranzacția de 823 de milioane de euro pentru preluarea Carrefour, încheiată
23:02 - Rețeta care transformă castraveții proaspeți în cele mai gustoase murături de vară
22:51 - Bolojan dă asigurări că salariile și pensiile vor fi plătite. Ce spune despre riscul de junk și prețul carburanților

HAI România!

Bolojan l-a vândut la bucată pe fiecare român, germanilor

Bolojan l-a vândut la bucată pe fiecare român, germanilor

Spionul României în două regimuri

Spionul României în două regimuri

Adrian Severin, despre partidul care nu ar trebui să se mai regăsească în nicio formulă de guvernare

Adrian Severin, despre partidul care nu ar trebui să se mai regăsească în nicio formulă de guvernare

Proiecte speciale