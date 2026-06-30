Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) va avea patru noi judecători începând cu data de 10 iulie 2026, după ce Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a validat rezultatele concursului de promovare organizat în perioada martie-iunie 2026.

La Secția I civilă au fost promovați:

Andreea Ciucă , președinta Curții de Apel Târgu Mureș și președinta Asociației Magistraților din România (AMR);

, președinta Curții de Apel Târgu Mureș și președinta Asociației Magistraților din România (AMR); Simona-Marina Duvalmă, vicepreședinte al Curții de Apel Ploiești.

La Secția penală au promovat:

Sonia Deaconescu , judecător la Curtea de Apel Târgu Mureș;

, judecător la Curtea de Apel Târgu Mureș; Andrei-Cosmin Mitrache, vicepreședinte al Curții de Apel Craiova.

Decizia Consiliului Superior al Magristraturii prevede explicit:

„Promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția I civilă, începând cu data de 10.07.2026, a următorilor candidați: 1. CIUCĂ ANDREEA, judecător la Curtea de Apel Târgu Mureș; 2. DUVALMĂ SIMONA-MARINA, judecător la Curtea de Apel Ploiești.”

„Promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală, începând cu data de 10.07.2026, a următorilor candidați: 1. DEACONESCU SONIA, judecător la Curtea de Apel Târgu Mureș; 2. MITRACHE ANDREI-COSMIN, judecător la Curtea de Apel Craiova.”

Andreea Ciucă este judecător la Curtea de Apel Târgu Mureș din august 2020, când a preluat funcția de președinte al instanței. Este președinta Asociației Magistraților din România și doctor în drept, fiind implicată în mai multe proiecte ale CSM privind managementul instanțelor. În trecut a fost cercetată de DNA într-un dosar de corupție, însă a fost achitată definitiv de Înalta Curte.

Simona-Marina Duvalmă activează la Curtea de Apel Ploiești, unde ocupă în prezent funcția de vicepreședinte. A lucrat în cadrul Secției I civile, având experiență în litigii civile și conflicte de muncă.

Sonia Deaconescu, născută la 22 septembrie 1974 la Mediaș, este judecător la Secția penală a Curții de Apel Târgu Mureș. Este cunoscută pentru pozițiile publice exprimate privind independența justiției.

Andrei-Cosmin Mitrache este vicepreședinte al Curții de Apel Craiova. A absolvit Institutul Național al Magistraturii (promoția „Vintilă Dongoroz”, 2002–2004) și Facultatea de Drept a Universității Lucian Blaga din Sibiu. A fost anterior judecător la Tribunalul Olt.

Decizia CSM mai prevede eliberarea din funcțiile de conducere deținute anterior de cei promovați, începând cu data de 10 iulie 2026.