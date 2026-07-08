Jurnalistul Mirel Curea și prozatorul Octavian Hoandră au analizat, în podcastul „Hai România”, cazul azilelor deținute de Viorel Pașca în Bihor. Cei doi au vorbit despre rolul instituțiilor statului și despre modul în care sunt gestionate situațiile persoanelor vulnerabile. Mirel Curea a susținut că una dintre principalele probleme este lipsa unor soluții oferite de autorități pentru oamenii care nu au sprijin. Mirel Curea a atras atenția că persoanele vulnerabile ar trebui să beneficieze de sprijinul autorităților și să nu ajungă să depindă de soluții găsite în afara instituțiilor statului.

„De ce să ajungă niște oameni într-un stat civilizat, în secolul XXI, țară membră a Uniunii Europene, la mila unui om care poate fi bine intenționat, poate fi rău intenționat sau poate fi așa și așa?”, a spus jurnalistul.

În opinia sa, cazurile persoanelor fără sprijin ar trebui gestionate prin soluții oferite de autorități, astfel încât acestea să nu depindă doar de ajutor venit din zona privată.

„De toate chestiile astea trebuie să le rezolve statul. Cazurile astea nu trebuie să ajungă la mila publică, ci trebuie să le rezolve automat statul.(…) „Aflând toate lucrurile astea, pe mine aproape că nici nu mă mai interesează ce a făcut cetățeanul ăla, Pașca”, a mai spus acesta.

Octavian Hoandră a declarat că situația persoanelor vulnerabile arată, în opinia sa, o problemă mai amplă legată de modul în care acestea sunt tratate.

„Mă, nu le pasă de omul care suferă”, a spus prozatorul.

Acesta a vorbit despre situația oamenilor care nu au familie sau sprijin.

„Aici e vorba de viețile unor oameni care n-au pe nimeni. Ăia n-au niciun telefon, n-au nimic. Nu au unde să plece, nu au la cine să plângă”, a afirmat Hoandră.

Prozatorul a susținut că persoanele vulnerabile ar trebui să primească mai mult sprijin în ultima parte a vieții.

„De ce nu sunt tratați cu o minimă demnitate?”, a întrebat Octavian Hoandră.

Viorel Pașca, reprezentantul asociației care administra centrele din Bihor, a fost plasat sub control judiciar într-un dosar instrumentat de DIICOT. Aceeași măsură a fost dispusă și pentru alte cinci persoane, printre care soția acestuia, trei dintre fiii familiei și Delia Mioara Păcală, care coordona filiale și organizații ale asociației.

Procurorii susțin că sute de persoane au fost preluate din spitale și de la direcții de asistență socială din mai multe județe și cazate în mai multe imobile, sub aparența furnizării unor servicii de îngrijire, tratament și asistență socială.

Potrivit anchetatorilor, Viorel Pașca nu ar fi avut capacitatea legală, organizatorică și profesională necesară pentru desfășurarea unei asemenea activități. Persoanele cazate erau considerate vulnerabile, unele având dizabilități psihice și neputând să își exprime voința sau să se apere.

Judecătoarea de la Tribunalul București care a respins solicitarea DIICOT privind arestarea preventivă a celor vizați de cercetări a constatat că centrele funcționau fără respectarea cadrului legal, însă a analizat și condițiile în care se aflau beneficiarii.

În motivarea deciziei, magistratul a apreciat că spațiile de cazare, igiena și curățenia erau corespunzătoare și că persoanele primeau hrană, haine, tratament și acces la servicii medicale.

Totodată, instanța a arătat că aceste aspecte nu elimină suspiciunile și nici concluziile rezultate din alte probe, care indică posibile probleme privind administrarea tratamentelor, lipsa personalului calificat, supravegherea insuficientă și nerespectarea standardelor pentru serviciile sociale.

Judecătoarea a menționat că mulți dintre beneficiari nu aveau familie, locuință sau alte forme de sprijin, iar alternativa pentru aceștia putea fi întoarcerea în stradă. Acest element a fost luat în calcul atunci când instanța a analizat dacă se impunea privarea de libertate a persoanelor vizate.

Cazul azilelor groazei a stârnit un val de reacții în mediul online. În timp ce mulți români l-au criticat pe Viorel Pașca, alții l-au apărat și s-au oferit să îi trimită bani.