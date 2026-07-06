Unul dintre beneficiarii găsiți în centrele lui Viorel Pașca din județul Bihor a murit după ce a fost relocat într-un centru social din județul Mureș. Anunțul a fost făcut luni seară de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, care arată că autoritățile așteaptă rezultatele necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului.

În același timp, alte 15 persoane preluate din azile se află internate în unități medicale și vor rămâne sub supraveghere până când starea lor va permite externarea.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat că persoana în cauză este Gheorghe Gogea, în vârstă de 55 de ani, din Oradea.

„În mod absolut regretabil, în decursul acestei seri am fost informat că o persoană relocată în judeţul Mureş a decedat. Este vorba de domnul Gheorghe Gogea (55 ani), care avea domiciliul în Oradea. Persoana era stabilă după relocare, avea discernământ şi nu a fost identificată ca având dizabilităţi sau probleme medicale urgente”, anunţă ministrul, într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, în timpul evaluării preliminare, bărbatul a declarat că nu are rude sau persoane apropiate.

„Am discutat personal cu directoarea DGASPC Mureş şi mâine dimineaţă vom avea concluziile Institutului de Medicină Legală privind cauza decesului. Nu există pentru mine amărăciune mai mare pentru decât să scriu aceste rânduri şi să comunic această veste tristă pentru fiecare dintre noi”, a mai transmis ministrul interimar.

Reprezentanții Ministerului Muncii au afirmat că toate persoanele găsite în urma intervenției autorităților au fost evaluate, iar cele care necesitau îngrijiri medicale au fost transportate la spital.

„În urma intervenţiei coordonate a autorităţilor în spaţiile percheziţionate de procurorii DIICOT şi poliţişti au fost identificate 409 persoane aflate în situaţii de vulnerabilitate. Dintre acestea, 394 au fost relocate în centre rezidenţiale şi servicii sociale din 20 de judeţe. Din păcate, un bărbat relocat în judeţul Mureş a decedat în această după-amiază”, a transmis, luni seară, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

Instituția a precizat că rezultatele necropsiei sunt așteptate pentru stabilirea cauzei decesului.

„Celelalte 15 persoane sunt în unităţi medicale, transferaţi din unităţile de primiri urgenţe. Acestea vor rămâne sub supraveghere medicală atât timp cât este necesar, iar după externare vor fi relocate în servicii sociale adecvate, în funcţie de evaluarea medicală şi socială”, a mai transmis instituţia.

Datele centralizate de Ministerul Muncii arată că dintre cele 409 persoane identificate în centrele ilegale, 212 sunt vârstnici, iar 149 sunt încadrate în grad de handicap.

Totodată, 165 dintre beneficiari au domiciliul în localitățile Dumbrava, Holod și Tinca.

Autoritățile au mai anunțat că 11 persoane nu dețin documente de identitate, deoarece nu au un cod numeric personal (CNP), iar instituțiile competente desfășoară demersuri pentru clarificarea situației și emiterea actelor.

Ministerul Muncii a mai arătat că, până în prezent, doar aproximativ 40 de aparținători au luat legătura cu autoritățile pentru a cere informații despre rudele relocate.

De asemenea, niciun aparținător nu și-a exprimat intenția de a prelua vreuna dintre cele 409 persoane identificate în centrele ilegale din județul Bihor.