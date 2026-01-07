Cutremur de 6,7 grade în Filipine. Ar putea urma o replică puternică în următoarele ore

Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a zguduit, miercuri, regiunea de 68 km est de Baculin, Filipine, la o adâncime de 10 km, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), informează Reuters. Agenția filipineză de seismologie Phivolcs avertizează că se pot înregistra pagube și replici în urma seismului produs în largul mării.

Până în prezent nu au fost raportate victime sau daune materiale semnificative, însă oamenii se tem că ar putea urma o replică puternică.

„Nu a fost atât de puternic, dar oamenii s-au grăbit să iasă afară”, a declarat Joey Monato, şeful poliţiei locale din oraşul Hinatuan, situat în sudul provinciei Surigao del Sur.

În urmă cu o zi, coasta de vest a Japoniei a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea 6,2, anunţă Agenţia Meteorologică Japoneză, fără ca alerta de tsunami să fie activată.

Seismul s-a produs la ora locală 10.18 (03.18, ora României) în prefectura Shimane, iar ulterior au fost înregistrate replici mai slabe, de 4,5 şi 3,8, potrivit AFP, citată de News.ro.

Primele imagini din oraşul Matsue, aflat în apropierea epicentrului, difuzate de postul NHK, nu arată pagube. Institutul american USGS estimează magnitudinea iniţială la 5,8.

Mai multe trenuri de mare viteză au fost suspendate după întreruperi de curent, însă autorităţile confirmă că centralele nucleare din zonă nu au fost afectate. Japonia găzduieşte peste o cincime din seismele globale cu magnitudine mai mare de 6.

Pe 2 ianuarie, un cutremur cu magnitudinea de 6,5 pe scara Richter a lovit Mexicul, la ora locală 7:58 (13:58 GMT), potrivit Serviciului Seismologic Național, potrivit EFE.

Seismul a avut epicentrul în largul coastelor statului Guerrero, în Oceanul Pacific, însă efectele s-au resimțit în mai multe orașe, inclusiv în capitala Mexicului, determinând-o pe președinta Claudia Sheinbaum să întrerupă conferința de presă zilnică, notează AFP.

Până în prezent nu au fost raportate victime sau pagube materiale. Centrul German de Cercetare pentru Geostiințe (GFZ) a estimat magnitudinea la 6,3 și a precizat că seismul, produs la adâncimea de 10 kilometri, a afectat statul Guerrero, potrivit Reuters.