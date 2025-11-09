Super-taifunul Fung-wong urmează să lovească Filipine. Aproape un milion de persoane au fost evacuate

Super-taifunul Fung-wong urmează să lovească Filipine în noaptea de duminică spre luni, la doar câteva zile după trecerea taifunului Kalmaegi, care a provocat cel puțin 204 morți și a dus la dispariția a 109 persoane în arhipelagul din Asia de Sud-Est, potrivit datelor oficiale, citate de tf1info.fr.

Aproape un milion de persoane au fost evacuate duminică, deoarece diametrul taifunului acoperă practic întreaga țară. Școlile și clădirile publice vor rămâne închise luni în mare parte a țării, în special în capitala Manila, iar aproape 300 de zboruri au fost deja anulate, potrivit autorităților.

„Valurile au început să se înalțe în jurul orei 07:00 dimineața (23:00 GMT sâmbătă). Când lovesc digul, parcă pământul tremură”, a declarat pentru AFP Edson Casarino, un locuitor din Catanduanes (nord-est), o mică insulă care riscă să fie lovită în plin de Fung-wong. „Plouă torențial și bate vântul”, a adăugat el.

În provincia Aurora, în nord, aflată pe traiectoria taifunului, echipele de salvare au mers sâmbătă din ușă în ușă pentru a-i îndemna pe locuitori să se adăpostească în zone mai înalte, a declarat pentru AFP salvatorul Elson Egargue.

HAPPENING NOW: Strong Winds Shake Camaligan’s Hanging Bridge. Strong gusts from Typhoon Fung-wong (#UwanPH) caused a famous hanging bridge in Camaligan, Camarines Sur, Philippines, to sway dangerously. Source: Richard Cecilio, DWIZ 95.1 South Luzon pic.twitter.com/z63SdyWuOd — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025

Pe insula Catanduanes (est), localnicii și-au fixat casele de pământ cu frânghii „pentru a nu fi luate de vânt”, a declarat pentru sursa menționată anterior Roberto Monterola, un responsabil al serviciilor de salvare.

Între timp, operațiunile de salvare au fost oprite în Cebu, provincia filipineză care a fost cea mai grav afectată de taifunul Kalmaegi. „Nu putem pune în pericol salvatorii noștri. Nu vrem ca ei să fie următoarele victime”, a declarat, sâmbătă, Myrra Daven, responsabilă cu operațiunile de salvare din această regiune din centrul țării.

Kalmaegi a fost până în prezent cel mai mortal taifun al anului, potrivit bazei de date specializate EM-DAT. În fiecare an, aproximativ douăzeci de furtuni sau taifunuri lovesc sau se apropie de Filipine, regiunile cele mai sărace fiind, în general, cele mai grav afectate.

Potrivit oamenilor de știință, încălzirea globală determină apariția mai frecventă a fenomenelor meteorologice extreme, care devin tot mai periculoase.