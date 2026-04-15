Japonia, schimbare de direcție. Tokyo se pregătește să devină un exportator major de armament

Japonia se află în pragul unei schimbări majore de politică, urmând să relaxeze regulile privind exporturile de armament, într-un context internațional marcat de incertitudini strategice și cerere crescută pentru echipamente militare, potrivit agenției Reuters.

Decizia, aflată în faza finală de adoptare, ar putea transforma rolul Tokyo în lanțurile globale de apărare și ar deschide noi oportunități pentru cooperare militară cu state din Europa și Asia.

După cel de-al Doilea Război Mondial, Japonia a adoptat o politică strictă de limitare a exporturilor de armament, în concordanță cu constituția sa pacifistă.

Cu toate acestea, guvernul condus de prim-ministrul Sanae Takaichi a aprobat recent modificări care ar permite extinderea vânzărilor externe de echipamente militare.

Potrivit unei investigații, noile reguli ar putea fi adoptate oficial chiar în cursul acestei luni. Executivul japonez urmărește astfel să stimuleze industria națională de apărare și să întărească capacitățile aliaților într-un moment de volatilitate geopolitică.

Un precedent important a fost stabilit în timpul fostului premier Shinzo Abe, care a relaxat parțial interdicțiile pentru a permite dezvoltarea comună de echipamente militare. Totuși, restricțiile au rămas semnificative până în prezent.

Relaxarea regulilor japoneze a atras deja interesul unor potențiali parteneri internaționali. Printre aceștia se numără Polonia și Filipine, două state care își modernizează forțele armate în contextul unor amenințări regionale.

În cazul Filipinelor, discuțiile vizează posibilul export de fregate japoneze, într-un moment în care Manila se confruntă cu tensiuni maritime cu China în Marea Chinei de Sud. Oficialii japonezi indică faptul că această tranzacție ar putea fi una dintre primele aprobate după schimbarea legislației.

Polonia, la rândul său, explorează oportunități de cooperare în domenii precum sistemele anti-dronă și războiul electronic. Diplomați europeni consideră că Tokyo ar putea contribui la reducerea dependenței de industria de apărare a United States, afectată de conflictele în desfășurare.

Japonia alocă aproximativ 60 de miliarde de dolari anual pentru apărare, ceea ce îi permite să mențină o industrie avansată capabilă să producă submarine, avioane de luptă și sisteme complexe de apărare.

Companii majore precum Toshiba și Mitsubishi Electric își extind deja capacitățile pentru a răspunde cererii externe. Toshiba, de exemplu, intenționează să angajeze aproximativ 500 de persoane și să construiască noi facilități de testare și producție în următorii ani.

Reprezentanții industriei afirmă că percepția publică asupra exporturilor de armament s-a schimbat, iar riscurile reputaționale sunt mai reduse decât în trecut. În același timp, unele companii japoneze rămân prudente, temându-se că implicarea în sectorul militar ar putea afecta imaginea produselor civile.

Schimbarea politicii Japoniei are loc într-un moment în care sistemul global de furnizare a armamentului este supus unor presiuni fără precedent. Conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu au crescut cererea pentru echipamente militare, iar incertitudinile legate de angajamentele externe ale administrației conduse de Donald Trump au determinat aliații să caute alternative.

Datele furnizate de Stockholm International Peace Research Institute arată că Statele Unite au dominat piața globală de armament în perioada 2021–2025, reprezentând o proporție majoritară din importurile unor state precum Japonia, Australia și Arabia Saudită. Cu toate acestea, întârzierile și costurile ridicate asociate programelor americane au generat nemulțumiri.

În acest context, Japonia urmărește să dezvolte lanțuri de aprovizionare regionale independente de Washington și să devină un furnizor alternativ pentru aliați.

Relaxarea regulilor japoneze nu este lipsită de controverse. Oficialii chinezi au exprimat îngrijorări, solicitând Tokyo să acționeze „cu prudență în domeniul militar și de securitate”.

De asemenea, unele state europene văd în această schimbare o oportunitate, dar și o provocare în ceea ce privește echilibrul pieței.

Există și riscuri interne: diferențele dintre obiectivele guvernului și reticența unor companii pot încetini implementarea noilor politici. Exemple recente arată că unele firme japoneze refuză încă implicarea în proiecte militare din considerente comerciale sau de imagine.