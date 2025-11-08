Social

Atenționare de călătorie în SUA pentru români: Zboruri anulate sau întârziate

Atenționare de călătorie în SUA pentru români: Zboruri anulate sau întârziate
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis sâmbătă o informare pentru cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Statele Unite ale Americii. Potrivit comunicatului, Administraţia Federală pentru Aviaţie (FAA) a avertizat că, pe fondul blocajului guvernamental prelungit, este de aşteptat să apară întârzieri sau anulări de zboruri, atât pe rutele interne, cât şi pe cele internaţionale.

MAE recomandă verificarea situaţiei zborurilor înainte de a merge la aeroport şi menţinerea legăturii cu reprezentanţii companiilor aeriene pentru informaţii actualizate privind programul de zbor.

Numere de urgenţă pentru cetăţenii români

În caz de situaţii dificile sau urgenţe, cetăţenii români pot contacta misiunile diplomatice şi consulare din SUA:

Ambasada României la Washington: +1 202 420-8350

Consulatul General al României la Los Angeles: +1 310 721-0474

Consulatul General al României la Chicago: +1 312 307-2923

Consulatul General al României la New York: +1 917 679-9874

Consulatul General al României la Miami: +1 202 515-8953

 

