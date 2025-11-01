Social

Încălzirea oceanelor pune în pericol stabilitatea banchizelor din Antarctica

Încălzirea frecventă a oceanelor riscă să destabilizeze masiv Antarctica. Un nou studiu publicat în revista Nature avertizează că, până în anul 2300, aproximativ 60% dintre principalele banchize ale continentului ar putea pierde stabilitatea pe termen lung, pe fondul creșterii constante a temperaturilor oceanice.

Banchizele din Antarctica, în pericol din cauza încălzirii globale care afectează oceanele

Banchizele sunt vaste extensii plutitoare ale calotei glaciare din Antarctica, care acţionează ca bariere naturale, încetinind fluxul de gheaţă terestră în ocean. Când aceste platforme devin fragile sau se prăbuşesc, se accelerează pierderea gheţii de pe continent, unul dintre principalii factori ai creşterii nivelului mărilor.

Cercetătorii au evaluat stabilitatea banchizelor prin analizarea efectelor combinate ale topirii gheţii în urma condiţiilor atmosferice şi oceanice. Fenomenul de pierdere a stabilităţii apare atunci când topirea şi desprinderea aisbergurilor depăşesc în mod constant reacumularea gheţii de pe continent, ducând la o subţiere pe termen lung şi la o vulnerabilitate din ce în ce mai mare la rupere.

Riscul prăbușirii banchizelor crește odată cu nivelul emisiilor

În cazul unui scenariu cu niveluri ridicate de emisii, studiul a constatat că până la 38 dintre cele 64 de banchize principale ale Antarcticii ar putea deveni instabile până în anul 2300.

Antarctica

Antarctica. Sursa foto: Pixabay

Cu toate acestea, majoritatea banchizelor ar rămâne intacte dacă încălzirea globală este limitată la sub 2 grade Celsius comparativ cu nivelurile din perioada preindustrială.

Apel la reducerea rapidă a emisiilor de gaze cu efect de seră

Autorii studiului subliniază că regiunile calotei glaciare protejate în prezent de aceste banchize ar putea contribui semnificativ la creșterea nivelului mărilor dacă platformele de gheață se prăbușesc.

Cercetătorii fac apel la o reducere rapidă și susținută a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a proteja liniile de coastă din lume, avertizând totodată că unele banchize s-ar putea destabiliza mai devreme, sub presiunea combinată a creșterii temperaturilor și a slăbirii structurale.

