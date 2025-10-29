Cea mai sângeroasă operațiune din istoria Braziliei, înaintea conferințelor climatice

Cea mai sângeroasă operațiune a poliției din istoria Braziliei a provocat moartea a cel puțin 132 de persoane, au anunțat miercuri autoritățile, după ce locuitorii din Rio de Janeiro au așezat pe străzi zeci de cadavre strânse peste noapte, potrivit Reuters.

Bilanțul oficial transmis de biroul avocatului poporului din Rio este de peste două ori mai mare decât cel anunțat marți, când autoritățile statale raportaseră cel puțin 64 de morți, printre care se aflau și patru polițiști.

Guvernatorul Claudio Castro a precizat că bilanțul inițial a inclus doar corpurile aduse la morga publică. Guvernul statului a anunțat că raidurile au avut ca țintă o bandă importantă de traficanți de droguri.

Locuitorii din Penha, plecați să-și caute rudele dispărute, au strâns mai multe cadavre dintr-o zonă împădurită aflată în spatele cartierului, au relatat martorii. În mijlocul străzii erau aliniate peste 70 de trupuri, unele acoperite cu cearșafuri sau saci.

Guvernatorul Castro a afirmat că este convins că persoanele ucise în timpul operațiunii erau infractori, susținând că majoritatea schimburilor de focuri au avut loc în zona împădurită. „Nu cred că cineva ar fi mers prin pădure în ziua conflictului. Singurele victime reale au fost poliţiştii”, a adăugat el.

🇧🇷 Brazilian authorities have released footage showing a cache of weapons seized during a major operation against the Comando Vermelho drug cartel in Rio de Janeiro. pic.twitter.com/1U6l0O1odL — Defense News (@defensesignal) October 29, 2025

Operațiunea poliției a avut loc cu doar câteva zile înainte ca Rio să găzduiască evenimente internaționale asociate summitului climatic al Națiunilor Unite, COP30.

Guvernul statului Rio a anunțat că aceasta a fost cea mai amplă operațiune desfășurată până acum împotriva bandei Comando Vermelho, care controlează traficul de droguri în mai multe favele — cartiere sărace și aglomerate, aflate pe dealurile orașului de la malul oceanului.

Președintele Luiz Inacio Lula da Silva, revenit marți seara la Brasilia după o vizită în Malaezia, nu a făcut încă declarații despre raiduri. Biroul său a anunțat că miercuri s-a întâlnit cu vicepreședintele Geraldo Alckmin și cu membrii cabinetului pentru a analiza situația. Ministrul Justiției a precizat marți că guvernul nu a primit nicio solicitare de sprijin din partea autorităților statale.