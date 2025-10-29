Poliția Capitalei anunță măsuri sporite pentru protejarea elevilor la evenimentele private și balurile bobocilor

În pragul sezonului în care elevii organizează baluri ale bobocilor și petreceri tematice, inclusiv de Halloween, Poliția Capitalei anunță implementarea unor acțiuni preventive menite să asigure siguranța minorilor și respectarea legii în spațiile unde au loc aceste evenimente.

Autoritățile au demarat verificări în cluburi și localuri cunoscute pentru găzduirea unor astfel de petreceri, scopul principal fiind prevenirea incidentelor și identificarea eventualelor nereguli privind accesul minorilor sau consumul de substanțe interzise. Acțiunile sunt realizate de polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în colaborare cu Brigada de Combatere a Criminalității Organizate.

În cadrul acestor controale, oamenii legii poartă discuții cu administratorii unităților economice pentru a le reaminti responsabilitățile legale care le revin atunci când permit participarea elevilor la evenimente private. Sunt verificate inclusiv măsurile de securitate și respectarea normelor privind ordinea publică.

Poliția acordă o atenție specială riscului ca minorii să aibă acces la băuturi alcoolice, țigări sau substanțe cu efect psihoactiv. Operatorilor economici le este reamintită interdicția strictă privind comercializarea acestor produse persoanelor sub 18 ani și obligativitatea supravegherii constante a participanților.

Totodată, sunt desfășurate campanii de informare adresate atât personalului din localuri, cât și organizatorilor evenimentelor. Scopul este de a responsabiliza toate părțile implicate și de a preveni situațiile ce ar putea degenera în violențe, conflicte sau alte fapte antisociale.

Reprezentanții Poliției subliniază că, în absența supravegherii adulților, petrecerile private pot genera contexte periculoase pentru elevi, inclusiv prezența unor persoane străine de colectivele școlare, ceea ce sporește riscul unor incidente nedorite. Participanții sunt îndemnați să manifeste prudență și să evite situațiile care le-ar putea pune siguranța în pericol.

Părinții sunt încurajați să discute deschis cu copiii lor despre evenimentele la care doresc să participe, să stabilească reguli clare privind programul și deplasarea, dar și să le explice consecințele legale și personale ale unor comportamente nepotrivite.

Elevilor le este recomandat să aleagă doar acele locații care oferă condiții de siguranță și au personal pregătit pentru a gestiona situații de urgență. Poliția atrage atenția că participarea la evenimente fără supraveghere poate transforma o activitate recreativă într-un risc real pentru sănătate sau integritate.

Organizatorii privați și reprezentanții localurilor sunt invitați să colaboreze cu autoritățile și să respecte legislația în vigoare, pentru a preveni incidente care ar putea afecta reputația unităților și siguranța participanților. Prin aceste acțiuni, Poliția Capitalei transmite un mesaj ferm: protejarea elevilor este o responsabilitate comună și o prioritate permanentă.