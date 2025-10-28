Cascada Cailor, locul unde cerul și pământul se întâlnesc. Legenda spiritelor călăreților din munți

Cascada Cailor, cea mai înaltă cascadă din România, ascunde o poveste veche din Maramureș – legenda păstorilor care și-au pierdut viața fugind de o furtună. Între geologie și mit, locul continuă să fascineze prin frumusețea și misterul său.

La marginea Munților Rodnei, lângă stațiunea Borșa, se află Cascada Cailor, o minune naturală a României care pare desprinsă dintr-o poveste mitologică. Cu o cădere totală de peste 90 de metri, este considerată cea mai înaltă cascadă din țară, formată din mai multe trepte succesive ce se prăvălesc în gol, printre stânci acoperite de mușchi și brad.

Privită de jos, cascada pare o panglică de argint care unește cerul cu pământul. Când plouă sau se topește zăpada, debitul crește spectaculos, iar vuietul apei acoperă toate celelalte sunete ale muntelui.

Dar frumusețea acestui loc ascunde o poveste veche, spusă din tată-n fiu în satele maramureșene – Legenda Cailor și a păstorilor din munți, o poveste despre curaj, pierdere și eternitate.

Legenda spune că, demult, un cioban din Borșa urca vara cu oile și caii săi pe platoul care astăzi poartă numele de Podul Cailor. Era un loc de pășunat bogat, la marginea prăpastiei. Într-o zi, o furtună neașteptată a izbucnit peste munți. Tunetele au cutremurat văile, iar caii s-au speriat și au început să alerge spre marginea abruptului.

Păstorii au încercat să-i oprească, însă animalele, înspăimântate, s-au aruncat în gol, pierind în apele repezi care curgeau dedesubt. Ciobanii, neputincioși, au coborât apoi în vale, iar locul unde s-au prăbușit caii a fost numit pentru totdeauna Cascada Cailor.

Sătenii mai spun că, în nopțile cu lună plină, se aud deasupra cascadei tropote de cai și fluierul ciobanilor. „E semn că sufletele lor încă bântuie muntele”, spun bătrânii din Borșa.

Unii localnici cred că acele sunete nu sunt altceva decât spiritul munților, ecoul vântului care se sparge de pereții stâncoși, dar legenda a rămas vie, înrădăcinată în inima Maramureșului.

Dincolo de legendă, Cascada Cailor este o adevărată operă a naturii, formată de un pârâu de munte – Izvorul Cailor – care curge peste un abrupt calcaros. Geologii explică faptul că roca fragilă și variațiile mari de temperatură au dus, în mii de ani, la desprinderea succesivă a bucăților de stâncă, creând treptele pe care curge astăzi apa.

Cascada este alimentată de topirea zăpezilor și de ploile din munți. În timpul primăverii, debitul ajunge la peste 1.000 de litri pe secundă, iar aburii reci formează un curcubeu natural care se vede doar dimineața.

Este un fenomen unic: aerul rece de munte, combinat cu evaporarea intensă, face ca zona de sub cascadă să fie mereu acoperită de o ceață fină, dând senzația că ești suspendat între lumi.

Cascada se află la aproximativ 5 kilometri de stațiunea Borșa, iar drumul poate fi parcurs pe jos sau cu telescaunul, până la stația superioară. De acolo, urmează o potecă ușoară prin pădure, iar în 30-40 de minute ajungi la baza cascadei.

Pe timp de vară, traseul este accesibil și pentru copii, iar iarna, peisajul devine spectaculos – gheața acoperă pereții stâncoși, iar apa înghețată se transformă într-o dantelă albastră.

Locul face parte din Parcul Național Munții Rodnei, arie protejată de lege, unde trăiesc capre negre, vulturi și fluturi rari.

Cascada Cailor este mai mult decât un obiectiv turistic. Este un simbol al rezistenței și al legăturii dintre om și natură, așa cum o văd maramureșenii. Legenda păstorilor care și-au pierdut caii în furtună e, în fond, o metaforă despre destinul omului de munte – mereu la limita între forțele naturii și dorința de supraviețuire.

Astăzi, locul este vizitat de mii de turiști, iar comunitatea locală încearcă să păstreze echilibrul între promovare și protejare.

Pentru mulți, drumul până la cascadă e o experiență spirituală. Sunetul apei, aerul tare de munte și liniștea pădurii transformă vizita într-o formă de reculegere.

Cei care urcă până acolo spun că înțeleg, abia la fața locului, de ce legenda spune că „aici cerul și pământul se întâlnesc”.