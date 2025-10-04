Social

Stațiunile montane, afectate de un blackout din cauza ninsorii abundente

Stațiunile montane, afectate de un blackout din cauza ninsorii abundente
Mai multe stațiuni montane din România se confruntă cu un blackout, după ce mai multe cabane au rămas fără curent electric, iar turiștii sunt blocați pe drumuri. Stațiunile afectate includ Bran, Fundata, Moieciu și Peștera, iar ninsoarea abundentă continuă să genereze dificultăți semnificative în zona montană, potrivit Antena 3 CNN.

Un blackout afectează stațiunile montante din Brașov și Hunedoara

Șase localități din județul Brașov au rămas fără curent electric sâmbătă dimineață, afectând 2.785 de consumatori. De asemenea, 66 de puncte de transformare și o linie aeriană de 110 kV rămâneau nealimentate.

„În urma apelului Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara a activat echipa de intervenţie montană din cadrul Detaşamentului 3 Jandarmi Lupeni. Jandarmii montani şi un echipaj din cadrul Salvamont Parâng au început deplasarea spre zona indicată”, a transmis Inspectoratul de Jandarmi Hunedoara.

Patru turiști polonezi au rămas blocați în Masivul Șureanu, în zona Plaiul Muierii, la altitudini de 1.900–2.000 de metri. Jandarmii montani din Hunedoara și Vâlcea au intervenit pentru salvare.

Intervenții de urgență pe drumurile montane

Drumarii au împrăștiat 15 tone de material antiderapant pe DN 18, în Pasul Prislop, pentru a menține circulația în condiții de siguranță. Pe sectoarele situate la peste 1.400 metri altitudine s-a format un strat de gheață, iar ninsoarea a continuat să cadă.

Zăpadă octombrie 2025

Zăpadă octombrie 2025

„A nins viscolit în cursul nopţii trecute pe DN18, în Pasul Prislop, pe sectorul de drum de la vârful pasului montan la coborârea spre localitatea Carlibaba. Circulaţia rutieră s-a desfăşurat în condiţii de iarnă, trafic rutier cu viteza redusă, deoarece participanţii la trafic au avut pe vehicule anvelope de vară. ", a declarat Dan Bucă, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureș.

Vremea rămâne nefavorabilă în zonele montane

Dan Bucă a precizat că în județ plouă, inclusiv la Borșa și în Pasul Prislop. În zona montană înaltă, la altitudini de peste 1.800 de metri, fulguiește, iar stratul de zăpadă măsura până la 2 centimetri.

Potrivit acestuia, la stația meteo Iezer din Munții Rodnei, sâmbătă dimineață, temperatura era de 0 grade Celsius, iar ninsoarea continua sub formă de fulguială.

