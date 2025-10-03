Vremea extremă a făcut prăpăd. 27 de localități afectate, peste 100 de copaci doborâți și zeci de autoturisme avariate

Vremea severă a provocat, în ultimele 24 de ore, pagube semnificative în 27 de localități din județele Brăila, Constanța, Dolj, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Teleorman și în București. Ploile abundente și vântul puternic au dus la inundarea unor curți, prăbușirea a 107 copaci și a unui panou publicitar, iar aproximativ 100 de autoturisme au fost avariate, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

În paralel, echipajele de stingere au intervenit pentru lichidarea a 71 de incendii, limitând extinderea flăcărilor în zonele învecinate.

Echipajele SMURD au efectuat peste 1.000 de misiuni de prim ajutor, asistând medical 1.036 de persoane, și au intervenit în două cazuri pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere. În total, șapte persoane au fost salvate datorită intervențiilor rapide ale pompierilor militari.

Pe lângă aceste intervenții, salvatorii au lucrat la degajarea copacilor căzuți, a elementelor de construcție și a panourilor publicitare, precum și la evacuarea apei dintr-o casă și patru curți inundate.

Pentru informarea populației, au fost transmise opt mesaje RO-ALERT: cinci privind prezența animalelor periculoase în Argeș și Harghita, două legate de fenomene meteorologice periculoase în Dolj și Olt și unul referitor la dispariția unui minor în Prahova.

De asemenea, meteorologii au emis mai multe avertizări. ANM a anunțat vreme deosebit de rece, precipitații abundente, intensificări ale vântului și ninsori viscolite la altitudini de peste 1.500 de metri, valabile de joi, ora 10:00, până sâmbătă, ora 10:00.

În Muntenia și Dobrogea, cantitățile de apă vor ajunge la 25–50 l/mp, iar în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova, ploile vor depăși local 90 l/mp.

„Vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei şi în sudul Moldovei cu viteze de 50...70 km/h”, au anunțat meteorologii.

Până vineri seara, ora 21:00, în Dolj și Olt rămâne valabil un Cod roșu de ploi abundente, cu acumulări de apă de 100–110 l/mp. În acest interval, rafelele de vânt vor atinge 50–90 km/h în mai multe regiuni.

La altitudini mari, ninsorile viscolite au depus strat de zăpadă între 10 și 50 cm, în funcție de zona montană.