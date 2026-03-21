Cântecul unei balene din 1949 schimbă tot ce știau cercetătorii despre comunicarea în oceane

Cântecul unei balene din 1949 schimbă tot ce știau cercetătorii despre comunicarea în oceane
O înregistrare audio veche de peste șapte decenii, redescoperită recent de cercetători, oferă o perspectivă rară asupra modului în care balenele comunicau într-un ocean mult mai liniștit decât cel de astăzi. Specialiștii spun că este cea mai veche înregistrare cunoscută a unui cântec de balenă și ar putea rescrie modul în care este înțeleasă comunicarea acestor mamifere marine.

Descoperirea vine într-un moment în care zgomotul produs de activitatea umană în oceane este în creștere, iar impactul asupra vieții marine devine o preocupare majoră pentru comunitatea științifică.

O înregistrare din 1949, recuperată după zeci de ani

Cântecul aparține unei balene cu cocoașă și a fost înregistrat în martie 1949, în apropiere de Bermuda. Sunetul a fost captat de cercetători aflați la bordul unei nave care desfășura experimente acustice în colaborare cu Biroul de Cercetare Navală al Statelor Unite.

Înregistrarea a fost redescoperită abia recent, în timpul unui proces de digitalizare a arhivelor audio vechi. Potrivit cercetătorilor, aceasta era stocată pe un disc realizat cu ajutorul unui dispozitiv numit Gray Audograph, un echipament de dictare utilizat în anii 1940.

Faptul că înregistrarea s-a păstrat este considerat remarcabil, având în vedere că majoritatea materialelor audio din acea perioadă erau stocate pe bandă, care s-a degradat în timp.

Un ocean mai liniștit decât cel de astăzi

Una dintre cele mai importante informații oferite de această descoperire nu este doar cântecul în sine, ci și fundalul sonor în care acesta a fost înregistrat.

Potrivit lui Peter Tyack, bioacustician marin și cercetător emerit la Woods Hole, oceanul din anii 1940 era mult mai liniștit decât în prezent.

„Înregistrările recuperate nu numai că ne permit să urmărim sunetele balenelor, dar ne spun și cum era peisajul sonor al oceanului la sfârșitul anilor 1940. Este foarte dificil de reconstituit altfel”, a explicat acesta.

Acest detaliu oferă cercetătorilor un punct de referință esențial pentru a înțelege cât de mult s-a schimbat mediul acustic marin în ultimele decenii.

Zgomotul uman schimbă modul în care comunică balenele

Studiile recente arată că balenele își adaptează comportamentul vocal în funcție de nivelul de zgomot din mediul înconjurător.

Creșterea traficului maritim și a activităților industriale a dus la o intensificare a zgomotului subacvatic, ceea ce poate afecta capacitatea balenelor de a comunica eficient.

Peter Tyack a subliniat că înregistrarea din 1949 poate ajuta la înțelegerea acestor schimbări, oferind un model de comparație între trecut și prezent.

Descoperirea precede cu două decenii studiile moderne

Importanța acestei înregistrări este amplificată de faptul că ea este cu aproape 20 de ani mai veche decât cercetările lui Roger Payne, omul de știință care a popularizat studiul cântecelor de balenă în anii 1960.

Aceasta sugerează că oamenii de știință au captat astfel de sunete cu mult înainte de a le înțelege pe deplin semnificația.

balena cu cocoasa / sursa foto: dreamstime.com

Cum comunică balenele și de ce este esențial acest lucru

Comunicarea este un element fundamental pentru supraviețuirea balenelor. Potrivit cercetătorilor de la NOAA, aceste mamifere folosesc o gamă variată de sunete, inclusiv clicuri, fluierături și chemări.

Aceste semnale sunt utilizate pentru orientare, identificarea hranei, localizarea altor indivizi și navigarea în vastul ocean.

Balenele cu cocoașă sunt considerate cele mai complexe „cântărețe” ale oceanelor, fiind capabile să producă vocalizări elaborate, care pot dura minute sau chiar ore.

Un instrument pentru înțelegerea viitorului oceanelor

Descoperirea acestei înregistrări oferă cercetătorilor o oportunitate rară de a analiza modul în care comunicarea balenelor a evoluat în timp.

Hansen Johnson, cercetător la Anderson Cabot Center for Ocean Life, consideră că acest material audio poate deveni un punct de referință pentru studiile viitoare.

Prin compararea sunetelor din trecut cu cele actuale, oamenii de știință pot evalua impactul activităților umane asupra ecosistemelor marine.

Un mesaj dintr-un ocean dispărut

În esență, această înregistrare nu este doar un document științific, ci și o „capsulă a timpului” sonoră.

Ea surprinde un moment în care oceanele erau mai puțin afectate de intervenția umană și oferă indicii despre cum ar putea arăta un mediu marin mai echilibrat.

Pe măsură ce cercetările continuă, astfel de descoperiri pot contribui la dezvoltarea unor politici mai eficiente pentru protejarea vieții marine și reducerea poluării fonice în oceane.

