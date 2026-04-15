Beijingul, noi provocări în Marea Chinei de Sud. Escaladare la Scarborough Shoal

Autoritățile comuniste chineze au amplificat semnificativ măsurile de control asupra accesului la Scarborough Shoal, utilizând nave și o barieră plutitoare pentru a restricționa intrarea în lagună, potrivit unor imagini satelitare recente, într-un context de tensiuni tot mai accentuate cu Filipine și de preocupări internaționale privind stabilitatea regională, potrivit Reuters.

Datele analizate arată că, în perioada 10–11 aprilie 2026, mai multe nave chineze – inclusiv ambarcațiuni de pescuit, unități ale gărzii de coastă și nave asociate miliției maritime – au fost poziționate strategic în jurul intrării în Scarborough Shoal. În plus, a fost instalată o barieră plutitoare de aproximativ 352 de metri, menită să limiteze accesul în laguna interioară.

Această desfășurare vine într-un moment în care Filipinele au intensificat la rândul lor patrulele pentru a sprijini pescarii locali, care acuză de ani de zile că sunt alungați de navele chineze mai mari și mai bine echipate.

Potrivit oficialilor filipinezi, mai multe nave ale miliției maritime chineze au fost observate în interiorul recifului, în timp ce altele erau poziționate în exterior, într-un dispozitiv care sugera blocarea deliberată a accesului.

Deși bariera ar fi fost ulterior îndepărtată, prezența navală chineză a rămas constantă, ceea ce indică o strategie de control flexibil, dar persistent asupra zonei.

Scarborough Shoal este un atol situat la aproximativ 200 de kilometri de insula Luzon din Filipine și face parte dintr-un sistem complex de recife și roci care formează o lagună protejată.

Zona este cunoscută pentru resursele piscicole bogate și pentru poziția sa strategică într-una dintre cele mai circulate rute maritime din lume.

Deși se află în interiorul zonei economice exclusive (EEZ) a Filipinelor, China revendică reciful ca parte a teritoriului său, bazându-se pe așa-numita „linie în nouă puncte”, o delimitare controversată care acoperă cea mai mare parte a Mării Chinei de Sud.

Importanța economică a recifului este majoră: pescuitul reprezintă o sursă esențială de venit pentru comunitățile filipineze din apropiere, iar restricțiile impuse de China au afectat direct aceste activități, obligând pescarii să se deplaseze în zone mai îndepărtate și mai periculoase.

Actuala situație își are rădăcinile în criza din 2012, când o confruntare între navele chineze și cele filipineze s-a încheiat cu retragerea Filipinelor și instalarea unui control efectiv al Chinei asupra recifului.

De atunci, Beijingul a menținut o prezență constantă în zonă, folosind atât nave oficiale, cât și ambarcațiuni de pescuit considerate de Manila drept parte a unei „miliții maritime”.

China nu a recunoscut oficial existența acestei structuri, dar numeroase rapoarte indică rolul ei în consolidarea controlului asupra apelor disputate.

Un moment esențial în evoluția conflictului a fost decizia din 2016 a Curții Permanente de Arbitraj de la Haga, care a stabilit că pretențiile istorice ale Chinei asupra Mării Chinei de Sud nu au bază legală în cadrul Convenției ONU privind dreptul mării.

Tribunalul a concluzionat că blocarea accesului la Scarborough Shoal încalcă dreptul internațional, deoarece zona reprezintă un teren de pescuit tradițional pentru mai multe state. Cu toate acestea, instanța nu s-a pronunțat asupra suveranității, lăsând disputa deschisă.

China a respins verdictul și a continuat să își consolideze prezența în zonă.

În ultimii ani, China a adoptat măsuri suplimentare pentru a-și întări controlul asupra recifului. În 2025, Beijingul a anunțat crearea unei rezervații naturale în zona Scarborough Shoal, decizie criticată de Filipine, care a descris-o drept „un pretext pentru ocupare”.

În paralel, incidentele maritime s-au înmulțit, incluzând manevre periculoase, utilizarea tunurilor cu apă și blocarea navelor filipineze.

Un alt episod recent a implicat acuzații privind utilizarea cianurii de către pescari chinezi în alte zone disputate, ceea ce a amplificat tensiunile și a ridicat probleme de mediu.

Relația dintre Filipine și Statele Unite joacă un rol crucial în echilibrul regional. În ultimii ani, Manila și Washington au intensificat cooperarea militară, inclusiv prin exerciții comune în apropierea zonelor disputate.

Aceste exerciții sunt parte a unei strategii mai largi de descurajare, în contextul în care SUA au reafirmat angajamentele de apărare față de Filipine, conform tratatului bilateral din 1951.

Totodată, China a răspuns prin intensificarea patrulelor navale și aeriene în regiune, consolidând astfel riscul de incidente între forțele celor două tabere.

Marea Chinei de Sud este una dintre cele mai importante rute comerciale din lume, cu un volum anual de transport estimat la peste 3 trilioane de dolari.

În plus față de China și Filipine, alte state precum Vietnam, Malaezia și Brunei au revendicări în regiune, ceea ce complică și mai mult situația.

Pe acest fundal, orice escaladare în jurul Scarborough Shoal are potențialul de a afecta nu doar stabilitatea regională, ci și fluxurile comerciale globale.

Diplomați și analiști avertizează că tensiunile actuale ar putea degenera într-un conflict deschis, în special în contextul unor crize internaționale paralele care ar putea distrage atenția marilor puteri.

Percepția că Statele Unite sunt implicate în alte teatre de conflict ar putea influența calculul strategic al Chinei, crescând riscul unor acțiuni mai assertive în Marea Chinei de Sud.

Evoluțiile recente de la Scarborough Shoal indică o consolidare progresivă a controlului Chinei asupra unui punct strategic major, în ciuda opoziției Filipinelor și a cadrului juridic internațional. Instalarea barierei plutitoare și prezența navală intensificată reflectă o strategie de „control gradual”, care evită confruntarea directă, dar schimbă realitățile din teren.

În lipsa unei soluții diplomatice sau juridice definitive privind suveranitatea, Scarborough Shoal rămâne unul dintre cele mai volatile puncte ale Mării Chinei de Sud, cu implicații majore pentru securitatea regională și echilibrul geopolitic global.