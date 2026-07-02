Impactul asteroizilor din perioada de început a sistemului nostru solar ar fi putut face mult mai mult decât să modifice relieful terestru. Un studiu recent sugerează că aceste evenimente cosmice violente au jucat un rol esențial în transformarea planetei noastre într-un mediu propice apariției primelor forme de viață, conform sciencedaily.com.

Cercetătorii de la Southwest Research Institute au analizat din nou trecutul tumultuos al planetei și au ajuns la concluzia că bombardamentele masive au creat rețele subterane complexe, capabile să susțină reacțiile chimice de bază necesare organismelor primordiale.

Prin utilizarea unor modele computerizate avansate, oamenii de știință au simulat condițiile de pe Pământul timpuriu. Rezultatele indică faptul că prăbușirea repetată a meteoriților de mari dimensiuni a generat sisteme hidrotermale extinse. Aceste zone cu ape calde și bogate în minerale au oferit, cel mai probabil, climatul ideal pentru apariția primelor structuri biologice.

Pentru a înțelege exact dinamica acestor fenomene, echipa de experți a reconstituit digital istoricul coliziunilor. Simulările au demonstrat că forța uriașă a impactului a fisurat în profunzime învelișul exterior al planetei. În acest fel, s-au format canale subterane poroase care au permis apei să circule liber prin straturile superioare ale scoarței terestre.

Studiul reprezintă o premieră în comunitatea științifică, fiind prima analiză extinsă care evaluează modul în care energia cinetică a asteroizilor a modificat permeabilitatea solului, facilitând mișcarea fluidelor fierbinți prin structura geologică timpurie.

„Această modelare este atât nouă, cât și crucială pentru înțelegerea celor mai vechi medii din care s-ar fi putut forma viața”, a declarat Amanda Alexander, cercetător în cadrul Southwest Research Institute. Deși adesea considerată catastrofală în contextul dispariției dinozaurilor, bombardamentul cu impact a fost, de asemenea, probabil esențial pentru crearea unor medii propice chimiei prebiotice”, a adăugat aceasta.

Format în urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani, Pământul a fost supus rapid unui tir intens de corpuri cerești. Viteza astronomică a acestor obiecte a distrus volume uriașe de rocă din adâncuri, provocând topirea și vaporizarea parțială a materialelor geologice de la suprafață.

Căldura extremă rezultată în urma coliziunilor, combinată cu energia geotermală nativă a planetei, a acționat ca o pompă uriașă care a propulsat apa fierbinte prin crăpăturile nou formate. Rețelele hidrotermale create în acest mod au asigurat un habitat stabil, ferit de radiațiile de la suprafață, unde primele organisme ar fi putut evolua.

Oamenii de știință au testat o varietate de scenarii, modificând dimensiunile și viteza asteroizilor, dar și compoziția sau temperatura scoarței. Datele colectate arată că un singur impact de proporții mari din acea epocă îndepărtată putea declanșa o activitate hidrotermală de până la 100 de ori mai intensă decât cea care se înregistrează în prezent în faimoasa regiune geotermală Yellowstone.

„Deoarece viața ar fi putut apărea sau evolua în medii hidrotermale, este important să înțelegem și să cuantificăm generarea acestor sisteme prin impactul asupra Pământului timpuriu”, a explicat Amanda Alexander.

Autoarea studiului a precizat că cercetările vor continua în perioada următoare pentru a determina cu o precizie și mai mare proprietățile fizice și chimice ale acestor izvoare termale din zorii omenirii.