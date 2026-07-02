O echipă de cercetători din China a dezvoltat o metodă care ar putea face imunoterapia împotriva cancerului mai accesibilă și mai ușor de produs la scară largă, potrivit publicației științifice Nature.

Folosind o singură celulă stem recoltată din sângele de cordon ombilical, oamenii de știință au reușit să obțină peste 14 milioane de celule Natural Killer (NK), componente ale sistemului imunitar care au capacitatea de a identifica și distruge celulele canceroase.

Rezultatele au fost publicate în prestigioasa revistă Nature Biomedical Engineering și reprezintă un pas important în încercarea de a depăși una dintre cele mai mari provocări ale terapiilor celulare moderne: costurile ridicate și dificultatea producerii unui număr suficient de celule pentru tratarea pacienților.

În prezent, majoritatea tratamentelor bazate pe celule Natural Killer folosesc celule mature recoltate de la donatori, care sunt apoi modificate genetic și multiplicate în laborator. Procesul este costisitor și limitează disponibilitatea acestor terapii.

Noua metodă propusă de cercetătorii de la Institutul de Zoologie al Academiei Chineze de Științe schimbă această abordare. În locul celulelor mature, specialiștii au folosit celule stem hematopoietice CD34+ recoltate din sângele de cordon ombilical și le-au modificat genetic încă din primele etape ale dezvoltării.

Procesul include trei faze: multiplicarea celulelor stem, transformarea lor în celule imunitare prin intermediul unor organoide artificiale și maturarea accelerată până la obținerea unor celule NK complet funcționale.

În urma acestui protocol, o singură celulă stem a generat peste 14 milioane de celule NK, iar în cazul versiunii modificate genetic pentru recunoașterea unor tipuri specifice de tumori (CAR-iNK), aproximativ 7,6 milioane de celule.

Autorii studiului spun că noua tehnologie ar putea reduce considerabil costurile de producție ale imunoterapiilor. Metoda utilizează de aproximativ 600.000 de ori mai puțini vectori virali decât procedurile clasice, aceștia fiind printre cele mai costisitoare componente ale procesului de fabricație.

Potrivit cercetătorilor, o singură unitate de sânge de cordon ombilical recoltată la naștere ar putea furniza, în viitor, suficiente celule pentru mii de doze terapeutice standardizate, care să fie păstrate în bănci specializate și utilizate atunci când este nevoie.

Noua tehnologie a fost testată în modele preclinice de leucemie limfoblastică acută cu celule B. Celulele obținute au reușit să încetinească dezvoltarea tumorilor și să prelungească supraviețuirea în experimentele de laborator.

Cercetătorii au observat și că celulele și-au păstrat proprietățile după congelare și decongelare, ceea ce deschide posibilitatea producerii unor imunoterapii „gata de utilizare”, fără a mai fi nevoie ca fiecare tratament să fie fabricat individual pentru fiecare pacient.

Deși rezultatele sunt considerate promițătoare, cercetarea se află încă în faza preclinică. Înainte ca tehnologia să poată fi utilizată în spitale, vor fi necesare studii clinice care să confirme siguranța și eficiența tratamentului la oameni.

Dacă aceste etape vor fi parcurse cu succes, noua metodă ar putea contribui la extinderea accesului la imunoterapie și la dezvoltarea unor tratamente mai eficiente și mai accesibile pentru pacienții diagnosticați cu cancer.