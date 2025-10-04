Donarea de celule stem, un gest care salvează vieți. Cum se face și care sunt riscurile

Donarea de celule stem hematopoietice este un gest care poate salva vieți, iar în România există tot mai mulți voluntari care aleg să intre în Registrul Național al Donatorilor. Procesul presupune două metode principale de recoltare: din sângele periferic sau direct din măduva osoasă. În exlusivitate pentru EVZ, reprezentanții Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice au explicat cum se desfășoară procedura și ce riscuri există în cazul voluntarilor.

În România, peste 110.000 de donatori de celule stem sunt înscriși în Registrul Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice pentru a oferi șansa la viață pacienților cu boli grave de sânge. De la înființarea Registrului în 2013, peste 560 de pacienți au beneficiat de transplant, majoritatea cu donatori din străinătate.

Registrul face parte din rețeaua mondială de peste 43 de milioane de donatori, crescând șansele de compatibilitate. Fiecare înscriere în Registru reprezintă speranță și solidaritate pentru cei care luptă cu boli hematologice grave, spun reprezentanții instituției.

„Vă invităm să deveniți parte din miracolul salvării pacienților onco-hematologici care așteaptă un transplant de la un erou necunoscut. Dacă ești sănătos, ai între 18 și 45 de ani și vrei să oferi cea mai prețioasă șansă – VIAȚA, înscrie-te ca potențial donator. Un gest mic pentru tine poate însemna un viitor întreg pentru altcineva. Fă acest gest simplu, dar plin de putere – poți oferi speranță și viață cu doar câteva minute din timpul tău!”, a declarat Dr. Traian Laurian Arghișan, Medic Primar Sănătate Publică și Management, Director General al RNDVCSH.

În fiecare an, mii de copii și adulți sunt diagnosticați cu cancere de sânge sau cu boli grave ale sângelui și sistemului imunitar, care, netratate, pot fi fatale. Pentru mulți dintre acești pacienți, transplantul de celule stem hematopoietice este singura lor șansă la viață.

În majoritatea cazurilor, donatorii sunt căutați mai întâi între frați și surori, însă doar unul din patru pacienți găsește o potrivire în familie. În celelalte situații, bolnavii au nevoie de donatori neînrudiți compatibili – oameni care nu-i cunosc, dar care le pot oferi șansa la viață. Fiecare donator este un salvator anonim, iar înscrierea în Registru poate face diferența între viață și moarte pentru cineva care are nevoie.

Donarea de celule stem din sângele periferic este cea mai des folosită la nivel mondial, fiind implicată în peste 70% dintre transplanturi.

„În România, în acest moment, donarea se realizează, din sânge periferic și implică doi pași principali:

1. Mobilizarea celulelor stem – timp de 4 zile, se administrează o proteină (factor de creștere) care stimulează migrarea celulelor stem în sânge.

2. Recoltarea celulelor stem – în ziua a 5-a se verifică printr-o simplă analiză dacă numărul de celule este suficient, apoi acestea sunt recoltate prin afereză, o procedură care durează 3–5 ore, fără durere și fără anestezie. Se va colecta, prin filtrare, sânge concentrat de celule stem hematopoietice necesare pentru transplantul pacientului”, arată reprezentanții Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice.

Riscurile asociate donării de celule stem sunt considerate minime, iar procedura este, în general, bine tolerată de către donatori. Cele mai des întâlnite reacții apar pe durata administrării factorului de creștere, substanța care stimulează mobilizarea celulelor stem în sânge.

Aceste efecte se manifestă prin dureri osoase, musculare sau dureri de cap, însă ele sunt de intensitate moderată și pot fi controlate cu tratamente simple, precum administrarea de paracetamol.

În timpul aferezei, proces prin care sângele este filtrat pentru a extrage celulele stem, poate apărea o scădere temporară a nivelului de calciu din organism.

Specialiștii subliniază că aceste reacții sunt de scurtă durată, nu lasă urmări și nu au fost semnalate efecte adverse pe termen lung, ceea ce face ca donarea să fie considerată o procedură sigură pentru cei care aleg să facă acest gest.

A doua metodă presupune recoltarea celulelor stem direct din măduva osoasă. Intervenția se face obligatoriu sub anestezie generală, într-o sală de operație. Medicii introduc un ac special în osul bazinului și extrag măduva cu ajutorul unei seringi.

După procedură, donatorul rămâne sub supraveghere medicală și poate pleca acasă în aproximativ 24 de ore. Recuperarea este rapidă și, în majoritatea cazurilor, completă în decurs de o săptămână.

Riscurile țin în principal de anestezia generală. Pot apărea dureri de cap, febră sau oboseală, însă cazurile sunt rare, iar fiecare donator este evaluat de un medic anestezist înainte de procedură.

Donarea de celule stem hematopoietice este una dintre cele mai importante modalități de tratament pentru bolile grave de sânge, precum leucemiile sau aplaziile medulare. Donatorii care nu au venituri beneficiază de asigurare medicală gratuită timp de zece ani, o măsură menită să încurajeze gesturile de solidaritate și să protejeze sănătatea celor care își pun în pericol confortul pentru a salva vieți.

Pentru a beneficia de acest avantaj, donatorii trebuie să fi donat efectiv celule stem hematopoietice, fie pentru pacienți înrudiți, fie pentru cei neînrudiți, și să nu aibă venituri pentru care ar fi obligată plata contribuției la sănătate (CASS), cum sunt salariile, activitățile independente sau câștigurile din investiții.

Pentru a deveni donator, persoanele trebuie să aibă între 18 și 45 de ani și să se afle într-o stare bună de sănătate.

Înscrierea se face în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, fie online, fie direct la unul dintre centrele acreditate din țară. În urma înscrierii, se prelevează o probă de sânge sau de celule din mucoasa bucală pentru determinarea compatibilității cu pacienții care necesită transplant.

În România există patru centre acreditate pentru donatori neînrudiți, situate la București, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Aceste centre sunt coordonate de Registrul Național al Donatorilor și oferă condiții sigure și profesioniste pentru întreg procesul de donare.