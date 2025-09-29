Dolly Parton are probleme de sănătate. Medicii i-au recomandat câteva intervenții

Dolly Parton a anunțat că debutul rezidenței sale la The Colosseum din Caesars Palace va fi reprogramat pentru septembrie 2026, după ce medicii i-au recomandat „câteva proceduri” necesare pentru a gestiona „probleme persistente de sănătate”. „Am doar nevoie de puțin timp ca să fiu pregătită de scenă, cum se spune”, a scris artista pe rețelele sociale, adăugând că nu are de gând să se retragă din muzică: „Dumnezeu nu mi-a spus nimic despre asta încă”.

Într-o postare recentă pe rețelele sociale, Dolly Parton, celebra cântăreață country în vârstă de 79 de ani, a anunțat că își va amâna concertele programate la The Colosseum din Caesars Palace, prevăzute pentru începutul lunii decembrie. Artista a explicat că nu va avea suficient timp pentru repetițiile necesare pregătirii spectacolelor, subliniind că decizia a fost luată cu regret, dar din motive de sănătate și responsabilitate față de publicul său.

Deși nu a oferit detalii specifice despre starea sa medicală actuală, Parton a menționat recent că s-a confruntat cu probleme renale, fiind diagnosticată cu o piatră la rinichi care i-a cauzat o infecție și un disconfort accentuat.

„S-a dovedit că mi-a provocat o infecție, iar medicul mi-a spus: «Nu e momentul să călătorești acum, ai nevoie de câteva zile de recuperare»”, le-a transmis artista fanilor într-un mesaj video difuzat la Dollywood, pe 17 septembrie. Cântăreața a adăugat că își dorește să revină pe scenă „doar atunci când va fi complet pregătită și sănătoasă”.

În ultimele luni, Dolly Parton a traversat o perioadă extrem de dificilă, marcată de pierdera soțului ei, Carl Dean, cel care i-a fost alături aproape șase decenii. Moartea partenerului de viață a afectat-o profund, iar artista i-a adus un omagiu emoționant prin piesa „If You Hadn’t Been There”, o baladă plină de tandrețe și recunoștință pentru viața petrecută împreună. Mulți fani au considerat melodia o formă de despărțire simbolică, dar și o expresie a forței interioare care o caracterizează.

Odată cu anunțul amânării celor șase concerte programate la The Colosseum, Dolly a transmis un mesaj sincer și plin de umor, tipic stilului său direct.

„Vreau ca fanii și publicul să afle direct de la mine că, din păcate, trebuie să îmi amân spectacolele din Las Vegas. Așa cum mulți dintre voi știți, mă confrunt cu unele probleme de sănătate, iar medicii mi-au spus că trebuie să fac câteva intervenții. Glumeam cu ei spunând că probabil a venit momentul pentru revizia de 100.000 de mile — doar că de data asta nu e vorba de o vizită la chirurgul plastician!”, a declarat artista, încercând să-și păstreze optimismul caracteristic.

În același mesaj, cântăreața a explicat că decizia a fost luată din respect față de public și standardele proprii de perfecțiune. „Lăsând gluma la o parte, din acest motiv nu voi putea repeta și pregăti spectacolul așa cum mi-aș dori și cum meritați să-l vedeți. Voi plătiți bani buni pentru a mă vedea pe scenă, iar eu vreau să fiu în cea mai bună formă pentru voi”, a spus Dolly Parton, promițând că își va relua activitatea artistică imediat ce starea de sănătate îi va permite.

Considerată una dintre cele mai mari legende ale muzicii country, Dolly Parton și-a construit cariera prin piese care au devenit clasice, precum “Coat of Many Colors”, “I Will Always Love You”, “9 to 5” și “Jolene”.

Rezidența muzicală intitulată „Dolly: Live in Las Vegas” fusese programată între 4 și 13 decembrie, la Caesars Palace, și promitea o producție spectaculoasă dedicată marilor hituri ale artistei. Evenimentul era conceput ca un omagiu adus carierei sale de peste șase decenii, fiind totodată prima serie de spectacole live a lui Parton de la turneul “Pure & Simple” din 2016.

Organizatorii au anunțat că biletele deja achiziționate vor rămâne valabile pentru noile date, iar fanii care nu vor putea participa vor avea opțiunea rambursării integrale.