Dolly Parton a povestit cum își menține pielea tânără la 76 de ani

„Nu am nevoie de mult somn”, a spus Parton. „Mă culc destul de devreme, dar chiar dacă m-am dus la somn târziu – este un fel ca un ceas în mine care spune „este ora 3!””. „Nu am nevoie de atât de mult somn la fel ca restul oamenilor, asta este un fel de trăsătură a familiei Parton.”

Parton a spus că răposatul ei tată, Robert Lee Parton, se trezea la fel de devreme. „Sunt ca tatăl meu”, a spus ea. „Întotdeauna se trezea devreme, chiar dacă trebuia să se culce târziu”. Deși se trezește devreme, Parton a spus că nu are secrete de îngrijire a pielii pentru a arăta odihnită.

„Nu fac ritualuri mari cu pielea mea sau altceva și nu cred că trebuie să plătești o tonă de bani pentru a avea produse bune”, a spus Parton. „Majoritatea produselor care costă mai puțin sunt la fel de bune și uneori chiar mai bune decât cele care costă o avere.” „Nu cumpăr pentru brand”, a adăugat ea. „Le cumpăr doar pe cele care funcționează pentru mine”.

Secretele lui Dolly Parton

Parton – care și-a sărbătorit cea de-a 76-a aniversare în ianuarie – își atribuie pielea minunată și faptului că nu a făcut niciodată plajă când era mai tânără. „Nu am ieșit niciodată la soare”, a spus ea. „Nu am aceleași probleme pe care le au femeile de vârsta mea, pentru că nu m-am expus niciodată la soare. Aș fi făcut-o dacă m-aș fi putut bronza, dar nu am putut, așa că acum sunt bucuroasă!”

După ce s-a trezit, Parton gătește un mic dejun bogat pentru soțul ei Carl Dean – cu care este căsătorită de 55 de ani. Parton are un truc special pentru a-și face omleta pufoasă și îi place să facă pâine prăjită și bacon sau sos cu biscuiți. Când nu este în bucătărie, Parton a spus că ei și lui Carl le place să meargă la restaurante fast-food precum Taco Bell – și că îi place foarte mult pizza mexicană, potrivit Insider.