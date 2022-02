Umilinţă totală pentru Reghe! Anamaria Prodan s-a dezlănţuit: „Prea ai trăit pe banii familiei mele“

După o serie de declarații făcute de Anamaria Prodan, Reghe a răbufnit și a venit la podcastului „Acasă la Măruță” pentru a își spune punctul de vedere. Antrenorul Universității Craiova a povestit că ceasul pe care Anamaria Prodan l-a dat dispărut a fost un cadou din partea lui. Surpriza a costat peste 100.000 de euro.

Anamaria Prodan a postat pe rețelele de socializare o imagine cu factura unui ceas Richard Mille, cadoul de lux pe care Laurențiu Reghecampf declarase că îl cumpărase. Diva le-a arătat fanilor că bijueria de 169.000 de dolari a fost achiziționată de ea, nu de antrenor.

”Am vrut ceas, mi-am luat ceas, că prea ai trăit pe banii familiei mele și acum miorlăi pe la TV. Ai acte? Ne vedem în Dubai, USA, România, la proces”, a scris Anamaria Prodan, pe Instagram.

Reghecampf a recunoscut!

Impresara s-a enervat la culme după ce Reghe le-a transmis oamenilor că o respectă doar pentru că este mama copilului său, dar nu o mai iubește ca pe o sotie.

„În primul rând, ce a făcut Ana este foarte urât. Uită-te la tine în primul rând, ce ai făcut tu! Analizează-te pe tine. Ai fost tu cea mai corectă? Ai făcut tu cum trebuie lucrurile în relația cu mine, iar eu am greșit mereu? Eu nu mai văd nimic, pentru mine este egal cu zero. Doar respectul că este mama lui Bebe, în rest nimic!”, a spus Laurențiu Reghecampf.

Până acum, antrenorul a refuzat să ofere declarații despre scandalul în care este implicat. Acesta a mărturisit că Anamaria Prodan a fost o persoană importantă în viață lui și nu l-au interesat banii Ionelei Prodan. Diva din lumea sportului a declarat că ea a întreținut familia, dar fostul partener a negat afirmația. Reghe a povestit că i-a cumpărat cele mai scumpe cadouri și a adus sume colosale în casă.

„La un moment dat a zis că i-am luat ceasurile. Păi, a vrut ceas Richard Mille. Am dat 100.000 de euro. Mie dacă-mi spunea că vrea geantă Hermes de 75.000 de euro, de crocodil, de nu știu care, niciodată nu i-am zis nu. Ea poate să declare ce vrea, dar nu are cum să spună că ea a adus banii. Eu am câștigat câteva zeci de milioane de euro. Sunt banii lui mama… Pe bune? Păi ce, era Ionela Prodan șeicul de la Al Wahda sau de la Al Hilal? Eu i le-am cumpărat. Pot să spun tare, răspicat, tot. Și am și facturile. Cred că am 2.000 de mailuri de la Anamaria. Am auzit-o de foarte multe ori: eu o să-i pun numele lui Bebe, Prodan. Păi, pe tine nici nu te cheamă Prodan în primul rând. O cheamă Anamaria Dumitrescu, eu am luat-o Anamaria Dumitrescu. Ea a fost căsătorită cu Tiberiu Dumitrescu”, a mai spus Laurențiu Reghecampf.