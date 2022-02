Laurenţiu Reghecampf s-a dezlănţuit! Acuzaţii fără precedent la adresa Anamariei Prodan: „E plină de ură”

Laurențiu Reghecampf pune tunurile pe Anamaria Prodan. După ce a lăsat-o să facă multiple declarații și să arunce cu noroi în el, vine cu replica. Invitat în cadrul unui podcast, antrenorul de la Universitatea Craiova face lumină și aduce acuzații grave la adresa încă actualei sale soții.

„Ce a făcut Ana este foarte urât. Uită-te la tine în primul rând, ce ai făcut tu. Analizează-te pe tine. Ia vezi, ai fost tu cea mai corectă? Ai făcut tu lucrurile cum trebuie în relația cu mine și eu am greșit mereu?

Acum, pentru mine este egal cu zero. Doar respectul că este mama lui Bebe, atât. În rest, nimic”, a declarat Laurențiu Reghecampf în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, care va fi postat pe Youtube pe 20 februarie.

Reghecampf o face praf pe Anamaria Prodan

Surprins de comportamentul Anamariei Prodan, antrenorul susține că soția sa minte cu nerușinare. El este cel care i-a făcut mereu poftele și banii în casă au venit de pe urma succesului său, nicidecum de la mama impresarei. Pentru a-și susține declarațiile, Reghe precizează că are facturi prin care poate demonstra cadourile oferite celei care îi este încă soție.

„Nu mi-am imaginat niciodată că Anamaria ar putea să facă așa ceva. La un moment dat a zis că i-am luat ceasurile. Pâi a vrut un ceas Richard Mille, am dat 100.000 de euro. Mie dacă îmi spunea vreau geantă Hermès de 75.000 de euro, de crocodil, de nu știu care, niciodată nu i-am zis nu. Ea poate să declare ce vrea, dar nu are cum să spună că ea a adus banii. Eu i le-am cumpărat. Pot să spun tare, răspicat. Am și facturile.

Anamaria e plină de ură, de răutate, de mojicie, vorbește foarte urât, face lucruri care o să îi dăuneze la un moment dat lui Bebe”, a mai precizat Laurențiu Reghecampf.

La final, soțul Anamariei Prodan a făcut o glumă, gândindu-se la relațiile sale din trecut și la femeile care s-au perindat prin viața sa.

„Bă da noroc am avut de femei, serios dacă nu”, a precizat antrenorul Universității Craiova, amuzat de trecutul său amoros.