Anamaria Prodan îl dă de gol pe Laurenţiu Reghecampf! Adevăratul motiv pentru care a divorţat. „L-a pedepsit cu bani, amendă!”. Detaliul ruşinos care ies la iveală abia acum

Pe vremea când familia Prodan-Reghecampf era una, doar aparent, fericită, Laurențiu Reghechampf ar fi închiriat o cameră amantei sale, Corina Caciuc, în același hotel în care și-a petrecut vacanța împreună cu soția lui.

„Lipsea câte 20 de minute!”, declară Prodan în podcast-ul despre succes găzduit de Codin Maticiuc. Mai mult, Reghecampf ar fi fost ocupat cu convorbirile telefonice avute cu amanta sa, chiar în seara petrecerii de ziua aniversară a soției sale.

Amanta, supărată că Reghecampf petrece timpul cu familia sa

„L-a pedepsit că mi-am făcut ziua de naștere! L-a pedepsit cu bani, amendă! De ziua mea, uite cum eram noi la Galliard, în Dubai, cu prietenii lângă noi și el fiert nu se simțea bine, era deranjat la stomac probabil. Se tot ducea la toaletă, câte 15-20 de minute. Restaurantul unde-mi făceam eu ziua era la parterul hotelului unde își ținea amanta ascunsă”, acuză Anamaria Prodan.

„Și el se duce ca la preot. El nu stătea nici lângă noi, nici lângă Bebe, cu japca stătea lângă noi. ‘Bă ce are?’ El, de fapt, se ducea că era belea pe telefon. Îți dai seama ce omoruri își lua el? Dacă ți-am zis că trebuie să facem un film după viața mea?! Best-seller o să fie. O să fie senzație mondială! Cum să te gândești că la ziua soției tale, tu plătești amanta și ți-o ascunzi într-un hotel?”, a mai adăugat impresara.

Reghecamf, un lung șir de amantlâcuri?

Impresara a recunoscut că știe de 8 ani de amantele lui Laurențiu Reghecampf, dar a continuat să-l apere. Impresara a povestit de ce relația lui cu Corina Caciuc i-a pus capac. Fericirea dispăruse de multă vreme.

Anamaria Prodan a mărturisit de ce a preferat să închidă ochii și să rămână lângă Reghecampf, deși era nefericită de 8 ani.

„Am tăcut din gură și am învățat, trăind printre bărbați, că pe bărbați trebuie să-i iei așa cu ușurelul și să-i faci să se simtă importanți, șefi! I-a luat Dumnezeu mințile și și-a descoperit latura asta „spirituală”. Dacă nu avea problema asta, astăzi el era în primii 10 antrenori ai lumii. Când deja sari calul cu mine, te îngrop! A trecut, sunt doi ani, sunt opt ani, de fapt, de când ne tot luptăm, că să aibă și copilul meu un exemplu. Când aveam cea mai mare nevoie de el…”, a spus Anamaria Prodan.

Cheltuia banii cu femeile, declară Anamaria Prodan

Impresara a mărturisit că Reghe a cheltuit o foarte mare parte din bani cu femeile, dar a preferat să închidă ochii. Aceasta a povestit că antrenorul avea o relație pe ascuns cu Florentina Raiciu și că a ajutat-o să își deșchidă un salon.

„Eu întotdeauna am știut. Prima dată când începuseră discuțiile cu Raiciu am zis că dacă cineva deschide gura are de-a face cu mine. Știam de această domnișoară de doi ani. Știam de toate. Îl teroriza asta. El mai avusese scăpări”, a mai spus Anamaria Prodan la podcastul lui Codin Maticiuc.