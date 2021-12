Laurenţiu Reghecampf are bătrânețea asigurată. Și-a dezvoltat o afacere foarte profitabilă

Laurenţiu Reghecampf are o fermă cu 1.000 de animale, la marginea Bucureștiului, mai exact în comuna Snagov.

Antrenorul a ajuns la această idee de afaceri după ce a vrut să slăbească, iar pentru asta i s-a spus că trebuie să mănânce lucruri cât mai sănătoare. Era o vreme când Laurenţiu Reghecampf mânca foarte multă carne, iar asta i-a afectat sănătatea.

Prezent la un interviu de tip podcast, Laurenţiu Reghecampf a povestit cum i-a venit ideea și cum a pus la punct o fermă cu 1.000 de animale și un abator.

„Am făcut ferma, am început să fac pentru mine. Mă îngrășasem foarte mult, ajunsesem pe la 94 – 95 de kilograme. Am făcut niște analize în Abu Dhabi, antrenam atunci acolo, și mi s-a spus că mănânc foarte multă carne și multe lucruri care nu-mi fac bine. Am început să fac ferma asta cu gândul că vreau să mănânc ceva sănătos, ceva de la mine.

Am început cu câteva găini, vaci, porci, oi, așa, de fun și am ajuns acum să am în jur de o mie de animale, poate mai mult. E o fermă foarte mare, e și un abator” a spus Laurențiu Reghecampf pentru podcastul „Fiță cu Adiță” de pe youtube.

Antrenorul a mai spus că mama lui suferă de cancer și face un tratament agresiv, drept pentru care timpul liber și-l petrece mai mult la fermă.

Aluzie despre divorț: am făcut și lucruri rele

În prezent, fostul antrenor de la FCSB, Laurenţiu Reghecampf a intentat un divorţ de Anamaria Prodan. Zilele trecute, Reghe a intrat în direct la o emisiune de televiziune unde era prezentă și Anamaria Prodan și i-a cerut moderatorului să nu mai pomenească de copii.

Laurenţiu Reghecampf a mai spus în timpul podcastului că a făcut și alegeri greșite în viață, pe care ar vrea să le șteargă.

”Sunt anumite momente pe care le-aș șterge, dar fac parte din viața mea. Până nu ai parte de lucruri grele, nu le poți vedea pe cele frumoase. Moartea tatălui meu a fost un șoc, a fost a doua înmormântare la care am participat după cea a fetiței mele. Fetița mea a murit la un an și două luni, inima ei nu se formase normal. Ne-am dat seama la șase luni, obosea când mânca și a avut o pneumonie care n-a putut fi tratată”, a dezvăluit Laurențiu Reghecampf pentru sursa citată.