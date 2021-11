Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, din nou împreună? Primul pas a fost făcut. E oficial

Anamaria Prodan a scos în evidență că ia în calcul reîntoarcerea lui Laurențiu Reghecampf în familia pe care a părăsit-o pentru a fi împreună cu tânăra Corina Caciuc.

Cea care este cunoscută în lumea fotbalului pentru activitatea de impresar a lăsat de înțeles că antrenorul a plătit și plătește pentru infidelitate, dar revenirea în reședința de la Snagov se poate face oricând dorește el.

Precizările fiicei regretatei Ionela Prodan (n.r. – cântăreață de muzică populară decedată în 2018) vin după ce Reghecampf a anunțat oficial despărțirea de Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan e pregătită să ierte

„Antena 3: Ai fi suficient de puternică încât să-l primești înapoi?

Anamaria Prodan: A ierta este cel mai frumos lucru de pe pământ. Sunt înverșunată, sunt niște lucruri pe care nu ni le explicăm, nici noi, nici copiii. Dacă eram mai evoluată aș fi părut poate indiferentă, dar nu ai cum.

Cu toate astea sunt acolo! Ochi de șoim. Cine greșește plătește la mine, oricare ar fi. El plătește acum prin tot ceea ce se întâmplă cu copiii lui.

Familia Prodan Reghecampf se poate reuni

A3: I-au întors spatele? Au primit o explicație?

A.P.: Nu au voie să facă lucrul ăsta. Deocamdată n-au primit. Tocmai de aceea cred eu că va veni și explicația, că așa se închide o poveste când se trage linie. Deocamdată, în familia asta, nu s-a tras linie.

Și îngerii mai greșesc câteodată, și soarele mai apune câteodată, cum îi spuneam eu lui, soarele meu. Și soarele mai intră în nori. Dar când iese, sclipește.

A3: Este doar o perioadă de intrare în nori?

A.P.: Așa-mi doresc să fie și repet, aștept. Am cea mai mare răbdare. Răzbunarea este arma prostului. Am evoluat cumva, am îmbătrânit.

Iubita lui Reghecampf a primit mesajul

Nu m-am dus să caut femei, amante… Nu le-am dus la control să văd cu cine sunt gravide sau dacă sunt gravide. Nu m-a interesat nici măcar când am aflat trecutul domnișoarei care tocmai a devenit pseudovedetă. Pentru mine sunt cantități neglijabile.

A3: Dar cum crezi că se simte soțul tău având în vedere că se vorbesc astfel de lucruri despre cea care îi este alături?

A.P.: Rău, foarte rău, pentru că este un om foarte mândru. Foarte rău! Dar el acum plătește pentru ce s-a întâmplat.

A3: În încercarea de a-i lua apărarea soțului tău până în ultima secundă…

A.P.: Eu i-o voi lua întotdeauna și întotdeauna dacă cineva încearcă să-l atingă cu un deget este jale. În primul rând o să stau în fața lui și am să dau la o parte toate gurile, cu orice copil ar avea. Dacă cineva îmi atinge tatăl copilului și soțul este nenorocire″, a declarat Prodanca într-un interviu pentru Antena 3.