Anamaria Prodan nu se lasă! Acuzații la adresa lui Laurențiu Reghecampf: „Nu mai am răbdare cu acest bărbat”

Relația dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-a încheiat demult, iar cei doi sunt în plin proces de divorț. Au împreună un copil, pe Bebe, însă asta nu pare să îi facă să nu mai arunce cu noroi unul în celălalt. Impresara a făcut publice mai multe mesaje dintre amantă și cel care îi este încă soț, iar acum vine cu noi precizări.

Cu privire la declarațiile făcute de cel care îi este încă soț, Anamaria Prodan susține că se bucură pentru Reghe că este fericit alături de noua sa iubită, însă nu se va lăsa ușor. Impresara avertizează că va lupta în instanță pentru averea strânsă în timpul căsniciei și nu va lăsa amanta să se bucure de munca ei.

Celebra impresară pare să nu mai suporte acest scandal și susține că și-a salvat soțul de multe ori din situații care îi puteau păta imagina. Atât ea, cât și mama sa, Ionela Prodan, au încercat să îl învețe să fie mândru, mai susține Anamaria Prodan.

„Nu mai am răbdare cu acest bărbat. Nu mai pot. De câte ori văd email de la el, îl înjur direct. Eu pe el, ca bărbat, l-am lăsat de acum un an jumătate. Dar nu-l las cu banii pentru că sunt banii munciți de mine și de el. A decăzut prea mult. Eu și mama l-am învățat să nu fie ultima gâscă din oraș. L-am salvat de atâtea ori. Mama îi spunea că, chiar dacă nu face parte dintr-o familie cu prea multă educație, odată ce a intrat în familia asta, trebuie să învețe să fie mândru, a spus Anamaria.

Anamaria Prodan, noi acuzații la adresa amantei lui Laurențiu Reghecampf

După ce Laurențiu Reghecampf a apărut în cadrul unui podcast și a vorbit despre mesajele făcute publice de Anamaria Prodan, impresara face noi declarații. Aceasta susține că mail-urile dintre cei doi sunt cât se poate de reale, ba mai mult, vine cu o serie de completări. Potrivit acesteia, se pare că amanta nu îi dădea voie lui Reghe să posteze fotografii pe rețelele de socializare în compania copiilor sau a soției sale.

Mai mult decât atât, impresara susține că a găsit microfoane ascunse în casă. Potrivit declarațiilor făcute de Anamaria Prodan, se pare că amanta soțului ei, Corina Caciuc, îi asculta cu orele, noapte de noapte.

„Mă bucur foarte tare că este fericit. Eu l-am lăsat de vreun an jumate, eu nu-l las cu banii, cu averea muncită de mine şi de el. Noi nu aveam voie să punem poze cu el pe Instagram, pentru că îl omora Caciuc acasă.

Mergeam în vacanțe și ne cerea, mie și copiilor, să nu mai punem așa multe poze că lumea e invidioasă și geloasă. Ne zicea să facem poze mai mult așa, pentru noi. Dar eu știam de ce ne cere el asta și postam intenționat

El mi-a trimis fiecare mail, cu mânuţa lui. Cloud-ul nu se sparge decât dacă lucrezi la Apple, ceea ce nu ştie Reghecampf, care doarme pe el.

El l-a pus pe şoferul meu să pună microfoane în casă. Eu am găsit instantaneu, când am venit noaptea din Dubai, acum şapte luni. M-am apucat de nebună să fac curăţenie. Când m-am băgat pe sub pat, să şterg, am scos microfonul, care era lipit. Stătea noaptea şi ne urmărea câte cinci, şase ore”, a declarat Anamaria Prodan, la Antena Stars.