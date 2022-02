Laurențiu Reghecampf nu s-a mai abţinut! Dezvăluiri crunte despre Anamaria Prodan. De ce a părăsit-o

Laurențiu Reghecampf a participat la podcastul lui Cătălin Măruță, iar principalul subiect al discuției a fost, bineînțeles, despărțirea de Anamaria Prodan. Cei doi sunt în plin divorț, iar scandalul este uriaș. Impresara l-a atacat de mai multe ori pe „Reghe”, după ce a înțeles că nu mai există nicio șansă de împăcare. A fost luată în colimator și Corina Caciuc, iubita antrenorului de la CS „U” Craiova.

Laurențiu Reghecampf este în al 9-lea cer alături de Corina Caciuc

În discuția pe care a avut-o cu Cătălin Măruță, Laurențiu Reghecampf i-a luat apărarea iubitei sale și a spus că nu ea este motivul pentru care relația cu fosta soție nu a mai mers.

„Ce treabă are ea cu Corina (n.r. – se referă la Anamari Prodan)? Ea știe foarte bine că n-are nicio implicare Corina pentru că eu m-am despărțit de ea”. Cătălin Măruța l-a întrebat pe antrenorul celor de la CS „U” Craiova ce simte pentru iubita lui. „Reghe” a răspuns: „Eu sunt foarte fericit, o iubesc, o să avem un băiat împreună, adică simt că pentru mine lucrurile au luat o întorsătură foarte pozitivă. Și mi-aș fi dorit ca și Anamaria să aibă parte de același lucru.”

Reghecampf a mai precizat că ar fi bine ca fosta lui soție să se implice într-o relație. „Aș fi cel mai fericit om din lume. Probabil, atunci se va potoli. Mare noroc am avut de femei… Serios… Dacă îmi aduc aminte și de Mariana (n.r. – Mariana Pfeiffer, prima soție a antrenorului)”, a spus „Reghe” la podcastul respectiv.

Se apără după ce a fost acuzat că ar fi furat ceasuri

„Ce a făcut Ana este foarte urât. Uită-te la tine în primul rând, ce ai făcut tu. Analizează-te pe tine. Ia vezi, ai fost tu cea mai corectă? Ai făcut tu lucrurile cum trebuie în relația cu mine și eu am greșit mereu?

Acum, pentru mine este egal cu zero. Doar respectul că este mama lui Bebe, atât. În rest, nimic”, a declarat Laurențiu Reghecampf în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, care va fi postat pe YouTube la data de 20 februarie.

„Nu mi-am imaginat niciodată că Anamaria ar putea să facă așa ceva. La un moment dat a zis că i-am luat ceasurile. Pâi a vrut un ceas Richard Mille, am dat 100.000 de euro. Mie dacă îmi spunea vreau geantă Hermès de 75.000 de euro, de crocodil, de nu știu care, niciodată nu i-am zis nu. Ea poate să declare ce vrea, dar nu are cum să spună că ea a adus banii. Eu i le-am cumpărat. Pot să spun tare, răspicat. Am și facturile. Ana a plină de ură”, a afirmat antrenorul.