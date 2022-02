Laurențiu Reghecampf nu mai tace! Anamaria Prodan nu va scăpa basma curată. Greşeala imensă a impresarei

Laurențiu Reghecampf a răbufnit după ce impresara a declarat că a stat cu ea pentru banii Ionelei Prodan. Antrenorul a povestit că au fost momente în care doar el aducea bani în casă. Acesta a mărturisit că a încercat să își răsfețe soția cu cele mai scumpe genți și cadouri.

„Mă minunez când văd ce spune. Cum să rămâi pe străzi? Ai două case la Snagov, ai case în Bucureşti. Una este cumpărată de Ionela Prodan, tot a ei este. Poate ne-a dat Ionela bani că aveam nevoie de ceva. Dar i-am înapoiat. Sau i-a dat Anamariei, era fiica ei. Nu am profitat niciodată de Ionela Prodan. Tot stau să mă întreb ce are de câştigat Anamaria prin această denigrare. Am auzit că îi pune numele Prodan lui Bebe. Nici nu o cheamă Prodan. O cheamă Anamaria Dumitrescu. Nu ştiu de unde a venit Prodan. Că pe Ionela o chema Tănase. I-am spus Anamariei că o chema Tănase, că aşa era numele tatălui ei. O cheamă Anamaria Reghecampf. Când am cunoscut-o o chema Anamaria Dumitrescu”, a spus Reghecampf.

„Eu am fost singurul din familie care câştiga bani. Niciodată nu i-am zis “nu” şi dacă voia să îşi cumpere geantă de crocodil. Cred că are 14 genţi. Ce să facem acum? La partaj să îi tai crocodilul de pe geantă? Ea poate să spună ce vrea. Nu are cum să spună că ea a adus banii. Eu am câştigat câteva zeci de milioane de euro. Am avut contracte, am plătit taxe. Ea nu m-a dus nicăieri. Asta e ironia”, a mai spus Reghecampf.

Antrenorul a mai povestit că le-a ajutat și pe cele două fiice ale impresarei. Reghe a declarat că a fost trup și suflet în familia cu Anamaria Prodan și a încercat să explice că nu a fost un profitor.

“E urât când spune lucrul acesta. Şi ea datorită mie, a cunoscut mulţi fotbalişti. Să spună ea că m-a făcut antrenor. Ok, m-ai pus tu antrenor la Steaua. Cu toate că nu este adevărat. Dacă eu nu aveam valoare? Jigneşte că vrea. O face intenţionat. Când spune că sunt banii lui mama… Ce, era Ionela Prodan şeicul de la Al Wahda sau de la Hilal? Niciodată nu am avut discuţii de acest gen. Pentru Sarah şi Rebecca, în ultimii trei ani, sunt câteva sute de mii… e urât rău de tot. Eu pentru Luca nu am făcut atâtea câte am făcut pentru Rebecca. Faci o socoteală când ajungi acasă. Nu am făcut atâtea pentru Rebecca cât am făcut pentru Luca. Le-am spus tuturor că am să fac pentru toţi când vine momentul”, a adăugat acesta.

Ana Maria Prodan i-a spart conturile

Reghe a scos la iveală o serie de detalii din căsnicia lor. Acesta a povestit că Anamaria Prodan i-a făcut mult rău, ba chiar i-a spart și conturile din bancă.

„În Emirate i-am făcut un Icloud. Fiind minor, trebuia să aibă mail-ul meu. La un moment dat a spart toate plăcile, mail-ul meu, telefoanele. Am întrebat-o ce vrea să facă cu asta? Dacă stau şi le iau şi mă gândesc, zici că e regizor de film. Dacă trăia Sergiu Nicolăescu îi dădea premiu. Poţi să îţi trimiţi mail-uri. Dacă are Icloud-ul meu. Mi-a spart contul de la bancă. A scris de la mail-ul lui Bebe către bancă. A văzut tot ce am cheltuit. E mare hacker. Nu poţi să creezi aşa ceva. Nu ştiu ce face cum face. Mă tot ameninţă. Mai mult decât a făcut ce să mai facă?

Am avut o discuţie cu ea. M-a chemat preşedintele clubului la un antrenament. A postat o poză din piscină în Dubai, aproape dezbrăcată cu Burj Al Arab. M-a chemat preşedintele şi mi-a spus că Burj Al Arab este un simbol. M-a rugat să nu facă alte poze. I-am spus şi ea îmi zicea că nu are ea treabă cu preşedintele. M-a deranjat când a făcut poza dezbrăcată la oglindă cu genţile? Ai 45 de ani. Şi fetele i-au spus: “Suferi de ceva? Faci bani pe Instagram?”. Şi Bebe i-a spus că nu e ok. Nu puteai să ieşi că erau 25 de poze, nu puteai să bagi sarmaua în gură fără poză. Dar aşa a trebuit”, a spus acesta.