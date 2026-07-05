Parlamentarii analizează un proiect de lege care prevede suspendarea temporară a comercializării în România a alimentelor și furajelor obținute prin culturi celulare, categorie în care intră și carnea cultivată în laborator. Inițiativa legislativă introduce, totodată, reguli mai stricte pentru produsele pe bază de proteine vegetale, astfel încât consumatorii să fie informați clar despre ceea ce cumpără. Mai mult, cei care nu vor respecta regulile legate de acest tip de carne riscă amenzi usturătoare.

Potrivit proiectului, produsele alimentare obținute prin tehnologii bazate pe culturi celulare nu vor putea fi introduse pe piața din România până când Uniunea Europeană va adopta un cadru comun privind evaluarea siguranței acestora.

Restricțiile ar urma să se aplice și furajelor realizate prin astfel de metode, acestea neputând fi folosite nici ca ingrediente pentru alte produse destinate comercializării.

Există însă și excepții. Interdicția nu va viza produsele folosite strict pentru cercetare științifică, pentru procedurile de evaluare necesare autorizării europene sau în domeniile medical, farmaceutic și veterinar.

Dezvoltarea alimentelor produse prin agricultură celulară a provocat numeroase discuții la nivel european, în special în privința efectelor asupra sănătății, agriculturii tradiționale, siguranței alimentare și protecției consumatorilor.

„Efectele pe termen lung ale consumului de alimente obținute prin culturi celulare nu sunt pe deplin stabilite din punct de vedere științific”, spun inițiatorii.

Aceștia fac referire și la concluziile unui colocviu științific organizat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), unde au fost menționate aspecte care necesită analiză suplimentară, precum valoarea nutrițională, riscurile microbiologice, utilizarea factorilor de creștere și posibilele efecte ale consumului pe termen lung.

Proiectul de lege propune modificări și pentru etichetarea produselor realizate exclusiv din ingrediente vegetale. Acestea vor trebui să fie prezentate astfel încât natura produsului să fie ușor de identificat și să includă vizibil mențiunea „produs vegetal” sau o formulare similară.

De asemenea, ar urma să fie interzise denumirile ori elementele de prezentare care pot crea confuzie în privința originii, compoziției sau ingredientelor principale ale alimentelor.

Potrivit inițiatorilor, scopul măsurilor este „protejarea patrimoniului agroalimentar național”, „susținerea sectorului zootehnic”, dar și „asigurarea unei informări clare și corecte a consumatorilor” și „prevenirea utilizării unor denumiri susceptibile să inducă în eroare consumatorii cu privire la natura produselor alimentare”.

În cazul în care legea va fi aprobată, comercializarea produselor obținute prin culturi celulare, cu încălcarea interdicției, va putea fi sancționată cu amenzi între 50.000 și 150.000 de lei.

Pentru nerespectarea regulilor de etichetare a produselor vegetale, amenzile prevăzute sunt cuprinse între 25.000 și 75.000 de lei. Autoritățile vor putea decide inclusiv retragerea produselor de la vânzare, suspendarea temporară a activității sau confiscarea alimentelor neconforme.

Proiectul urmează să fie transmis Comisiei Europene prin sistemul TRIS, procedură prin care sunt analizate reglementările naționale pentru a se stabili dacă respectă legislația și regulile pieței unice europene.

Actul normativ va putea intra în vigoare doar după încheierea acestei etape. În situația în care Uniunea Europeană va aproba, în viitor, comercializarea cărnii cultivate în laborator, Guvernul va trebui să reevalueze legislația și să propună eventualele modificări.