Se pregătește transportul comercial spre Lună. Când ar urma să devină operațional

Compania japoneză ispace a anunțat lansarea unui serviciu destinat transportului de încărcături către Lună, folosind racheta Starship și modulul de aselenizare dezvoltate de SpaceX. Proiectul, prezentat miercuri, vizează reducerea costurilor pentru clienții interesați de misiuni selenare și ar urma să devină operațional cel mai devreme în 2030.

Compania cu sediul la Tokyo a anunțat că a achiziționat, pentru 50 de milioane de dolari, o capacitate de transport de 500 de kilograme la bordul unei rachete Starship care ar urma să ajungă pe Lună cel mai devreme în 2030.

Potrivit ispace, compania va construi un vehicul selenar destinat transportului încărcăturilor utile aparținând clienților din întreaga lume care aleg să utilizeze sistemul Starship.

Noul serviciu este prezentat de companie drept o soluție complementară modulelor de aselenizare dedicate.

Hideari Kamiya, vicepreședinte executiv al ispace, a declarat că noul serviciu „integrator de acces lunar” oferă "autobuze" cu destinaţia Luna şi poate completa dezvoltarea în curs a modulelor de aselenizare dedicate, sau "taxiuri", către suprafaţa Lunii.

În cadrul misiunilor precedente, ispace a utilizat rachetele Falcon 9 dezvoltate de SpaceX, însă încercările de aselenizare desfășurate în 2023 și 2025 nu au avut succes.

Compania și-a propus acum să realizeze până în 2030 trei aselenizări controlate cu modulele denumite Ultra, inclusiv o misiune inclusă în programul Commercial Lunar Payload Services al NASA.

Directorul executiv al ispace, Takeshi Hakamada, a declarat că dezvoltarea misiunilor Ultra va continua, iar colaborarea cu SpaceX va contribui la accelerarea pieței infrastructurii selenare.

SpaceX a anunțat, la rândul său, că extinderea colaborării cu ispace vizează viitoarele misiuni realizate cu Starship, sistemul reutilizabil pe care compania lui Elon Musk intenționează să îl utilizeze pentru zboruri spre Lună și, ulterior, spre Marte.

„Serviciile lor de integrare oferă o cale valoroasă pentru ca încărcăturile utile mai mici să-şi asigure încă de astăzi un loc la bordul misiunilor către Lună, iar noi aşteptăm cu nerăbdare să sprijinim ispace şi pe clienţii săi în eforturile lor de a extinde accesul la suprafaţa lunară”, a declarat Stephanie Bednarek, vicepreședinta SpaceX pentru vânzări comerciale.

Colaborarea dintre cele două companii nu este exclusivă. NASA intenționează să utilizeze prima aselenizare realizată cu Starship în cadrul programului Artemis, programată pentru 2028, pentru a trimite din nou astronauți pe Lună. De asemenea, compania americană Astrolab, specializată în dezvoltarea de rovere lunare, a rezervat spațiu pentru un viitor zbor al rachetei Starship.

„SpaceX ne-a abordat prima", cu ideea de serviciu de integrare, a precizat Takeshi Hakamada referindu-se la noul proiect.

Directorul executiv al companiei japoneze a afirmat că, deși este posibil ca și alte firme să intre pe această piață, puține vor putea oferi servicii complete.

„Deşi nu putem exclude pătrunderea altor companii pe piaţă, puţine ar putea fi capabile să integreze încărcătura şi să continue să ofere servicii după aselenizare", a precizat directorul executiv.