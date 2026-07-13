Frigiderul nu este întotdeauna cel mai bun loc pentru păstrarea legumelor. Cartofii, roșiile și alte produse proaspete pot suferi modificări de gust, textură sau calitate atunci când sunt expuse prea mult timp la temperaturi scăzute, potrivit Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA).

Temperatura și umiditatea influențează direct durata de păstrare a legumelor. În timp ce salata, ciupercile și multe verdețuri trebuie refrigerate, alte produse rezistă mai bine într-un spațiu răcoros, uscat și ferit de lumină.

Cartofii sunt printre legumele care nu ar trebui depozitate în mod obișnuit în frigider. Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) recomandă păstrarea lor în afara frigiderului, de preferat într-un loc răcoros și întunecat, precum o cămară.

Temperaturile scăzute pot influența compoziția cartofilor și pot favoriza formarea unei cantități mai mari de acrilamidă în timpul preparării la temperaturi ridicate, potrivit FDA.

Cartofii trebuie feriți și de lumină, care poate favoriza înverzirea și încolțirea. O ladă sau un recipient care permite circulația aerului este o variantă mai bună decât o pungă de plastic închisă.

Roșiile întregi sunt, de asemenea, sensibile la frig. Datele specialiștilor de la Postharvest Research and Extension Center al Universității din California, Davis, arată că temperaturile prea scăzute pot provoca leziuni cauzate de frig și pot afecta calitatea produsului.

Pentru consumul obișnuit, roșiile întregi pot fi ținute într-un loc răcoros, ferit de razele directe ale soarelui. Cele care nu sunt complet coapte își pot continua procesul de maturare în afara frigiderului.

După tăiere, situația se schimbă. Produsele proaspete tăiate trebuie păstrate la frigider, pentru a limita riscurile asociate alterării și contaminării.

Ceapa și usturoiul întregi se păstrează mai bine într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Umiditatea ridicată poate accelera degradarea și poate favoriza apariția mucegaiului.

Pungile de plastic complet închise nu sunt recomandate pentru depozitarea pe termen mai lung. Coșurile, plasele sau recipientele care permit circulația aerului sunt mai potrivite.

În cazul cepei curățate sau tăiate, refrigerarea devine necesară. Aceasta trebuie pusă într-un recipient curat și închis.

Dovlecii de iarnă, dacă sunt întregi și nu prezintă zone deteriorate, pot fi depozitați într-un spațiu răcoros și uscat. Frigiderul nu este necesar înainte de tăiere.

După ce dovleacul a fost secționat, bucățile rămase trebuie refrigerate și protejate într-un recipient sau ambalaj adecvat.

Regula nu se aplică tuturor produselor proaspete. FDA recomandă păstrarea în frigider, la cel mult aproximativ 4 grade Celsius, a legumelor și fructelor perisabile, precum salata, verdețurile și ciupercile.

De asemenea, toate produsele cumpărate deja tăiate sau ambalate ca produse proaspete gata de consum trebuie refrigerate.

Spălarea legumelor este recomandată înainte de preparare sau consum, sub jet de apă rece. Autoritățile americane pentru siguranță alimentară nu recomandă utilizarea săpunului, a dezinfectanților sau a altor substanțe chimice pentru curățarea produselor proaspete.

Cartofii, roșiile întregi, ceapa, usturoiul și anumite tipuri de dovleac pot fi păstrate mai bine în afara frigiderului, dacă există un spațiu răcoros, uscat și bine ventilat.

În schimb, legumele perisabile și toate produsele proaspete deja tăiate trebuie refrigerate. Alegerea corectă a locului de depozitare poate menține mai mult timp textura și calitatea alimentelor și poate reduce risipa.