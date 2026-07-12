Zilele toride de vară ne îndeamnă să căutăm alternative culinare lejere, rapide și pline de prospețime. În loc să petrecem ore în șir în fața aragazului, soluția ideală rămâne o salată savuroasă, pregătită cu ingrediente de sezon, proaspăt culese din grădină sau cumpărate direct de la producătorii locali din piețe. O combinație clasică, iubită de români, este cea formată din roșii zemoase, ardei gras, ceapă și nelipsita brânză telemea.

Secretul unei salate reușite stă în primul rând în calitatea ingredientelor. Roșiile de vară, bine coapte la soare, oferă acea dulceață naturală și o cantitate generoasă de suc, care va forma, alături de uleiul de măsline, un dressing absolut delicios. Ardeiul gras adaugă o textură crocantă și o notă ușor dulceagă sau amăruie, în funcție de culoarea aleasă. Pentru un plus de culoare și un contrast vizual plăcut, puteți folosi o combinație de ardei gras verde și galben.

Ceapa este cea care oferă personalitate acestui preparat. Fie că optați pentru ceapa roșie, recunoscută pentru gustul său mai blând și nuanța vibrantă, fie că alegeți ceapa verde sau pe cea albă, aceasta completează perfect dulceața roșiilor. Elementul care desăvârșește întreaga compoziție este brânza telemea. O telemea de oaie sau de vacă, puțin sărată și cremoasă, va tăia aciditatea roșiilor și va transforma o salată simplă într-o masă consistentă și hrănitoare.

Pentru a pregăti această rețetă, aveți nevoie de patru roșii mari, un ardei gras, o ceapă de mărime medie și aproximativ o sută cincizeci de grame de brânză telemea. Legumele se spală bine și se șterg cu un șervet curat. Roșiile se taie în cuburi mari sau felii, păstrând cât mai mult din sucul lor. Ardeiul gras se curăță de cotor și semințe, apoi se taie fâșii subțiri sau cubulețe. Ceapa se taie peștișori sau mărunt, în funcție de preferințe. Toate legumele se pun într-un bol încăpător și se amestecă ușor.

Peste amestecul de legume se adaugă brânza telemea, care poate fi tăiată în cuburi perfecte sau sfărâmată grosier cu mâna, pentru un aspect mai rustic. Pentru condimentare, este suficient să stropiți salata cu două linguri de ulei de măsline de bună calitate și un strop de oțet de mere sau suc de lămâie.

Având în vedere că telemeaua este deja sărată, se recomandă să adăugați sare cu moderație, doar după ce ați gustat preparatul. Un praf de piper negru măcinat și câteva frunze de busuioc proaspăt sau pătrunjel vor completa perfect tabloul aromelor estivale. Salata se servește imediat, simplă sau alături de o felie de pâine proaspătă cu coajă crocantă.