Social

Chifteluțe de dovlecei cu brânză și verdeață. Rețeta simplă de vară, gata imediat

Comentează știrea
Chifteluțe de dovlecei cu brânză și verdeață. Rețeta simplă de vară, gata imediatchiftele. Sursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Chifteluțele de dovlecei cu brânză și verdeață sunt printre cele mai apreciate preparate de vară. Se fac ușor, cu ingrediente simple, iar rezultatul este un preparat gustos, potrivit atât pentru prânz, cât și pentru o cină rapidă. Dovleceii sunt vedetele sezonului cald și pot fi transformați în numeroase rețete delicioase.

Ingrediente pentru chifteluțe de dovlecei cu brânză și verdeață

Pentru această rețetă aveți nevoie de:

  • 2 dovlecei medii
  • 150 de grame de brânză telemea sau brânză de vaci bine scursă
  • 2 ouă
  • 3-4 linguri de făină
  • 2-3 căței de usturoi
  • o legătură de mărar
  • câteva fire de pătrunjel
  • sare și piper, după gust
  • ulei pentru prăjit

Opțional, se poate adăuga puțin cașcaval ras pentru un plus de savoare.

Cum se prepară chifteluțele de dovlecei

Primul pas este pregătirea dovleceilor. Aceștia se spală bine, se curăță doar dacă au coaja mai tare, apoi se dau pe răzătoarea mare. Se presară puțină sare peste ei și se lasă aproximativ 15-20 de minute pentru a elimina excesul de apă.

După acest timp, dovleceii se storc foarte bine în mâini sau cu ajutorul unui tifon. Acest pas este important pentru ca amestecul să nu devină prea moale, iar chifteluțele să își păstreze forma.

Într-un bol încăpător se pun dovleceii scurși, brânza sfărâmată, ouăle, usturoiul pisat și verdețurile tocate mărunt. Se adaugă sare și piper, ținând cont că telemeaua poate fi deja sărată.

Brânză

Brânză. Sursa foto: Dreamstime.com

Secretul chifteluțelor pufoase și gustoase

Peste compoziție se adaugă treptat făina și se amestecă până când se obține o textură potrivită pentru formarea chifteluțelor. Dacă dovleceii au lăsat mai mult lichid, poate fi nevoie de încă o lingură de făină.

Cu mâinile ușor umede se formează chifteluțe mici, apoi se pun într-o tigaie cu ulei încins. Se prăjesc la foc potrivit, câteva minute pe fiecare parte, până devin rumene.

După prăjire, se scot pe șervețele de hârtie pentru a elimina surplusul de ulei.

Aceste chifteluțe de dovlecei cu brânză și verdeață pot fi servite calde sau reci, alături de un sos de iaurt cu usturoi, o salată de roșii sau legume proaspete.

Stiri calde

23:55 - Greșelile pe care să le eviți dacă vrei o vacanță fără stres. Ce trebuie să știi înainte de controlul vamal

23:43 - Cum îți convingi copilul să renunțe la telefon și tabletă. Soluții care chiar funcționează

23:35 - Celebra reședință a familiei Gucci a fost scoasă la vânzare. Cât costă vila din Roma

23:25 - Naționala de rugby a României, egal spectaculos în fața Uruguayului, scor 36-36

23:14 - Volodimir Zelenski pregătește modificări în diplomația Ucrainei. Prioritatea anunțată de liderul de la Kiev

23:04 - Noi probleme pentru călătorii CFR. Întârzieri mari pe ruta București-Brașov

HAI România!

Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"

Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"

Transplantul hepatic, între viață și moarte

Transplantul hepatic, între viață și moarte

Europa obosită în pragul distrugerii. Între ”oamenii de loc” și ”oamenii de aeroport”

Europa obosită în pragul distrugerii. Între ”oamenii de loc” și ”oamenii de aeroport”

Proiecte speciale