Chifteluțele de dovlecei cu brânză și verdeață sunt printre cele mai apreciate preparate de vară. Se fac ușor, cu ingrediente simple, iar rezultatul este un preparat gustos, potrivit atât pentru prânz, cât și pentru o cină rapidă. Dovleceii sunt vedetele sezonului cald și pot fi transformați în numeroase rețete delicioase.

Pentru această rețetă aveți nevoie de:

2 dovlecei medii

150 de grame de brânză telemea sau brânză de vaci bine scursă

2 ouă

3-4 linguri de făină

2-3 căței de usturoi

o legătură de mărar

câteva fire de pătrunjel

sare și piper, după gust

ulei pentru prăjit

Opțional, se poate adăuga puțin cașcaval ras pentru un plus de savoare.

Primul pas este pregătirea dovleceilor. Aceștia se spală bine, se curăță doar dacă au coaja mai tare, apoi se dau pe răzătoarea mare. Se presară puțină sare peste ei și se lasă aproximativ 15-20 de minute pentru a elimina excesul de apă.

După acest timp, dovleceii se storc foarte bine în mâini sau cu ajutorul unui tifon. Acest pas este important pentru ca amestecul să nu devină prea moale, iar chifteluțele să își păstreze forma.

Într-un bol încăpător se pun dovleceii scurși, brânza sfărâmată, ouăle, usturoiul pisat și verdețurile tocate mărunt. Se adaugă sare și piper, ținând cont că telemeaua poate fi deja sărată.

Peste compoziție se adaugă treptat făina și se amestecă până când se obține o textură potrivită pentru formarea chifteluțelor. Dacă dovleceii au lăsat mai mult lichid, poate fi nevoie de încă o lingură de făină.

Cu mâinile ușor umede se formează chifteluțe mici, apoi se pun într-o tigaie cu ulei încins. Se prăjesc la foc potrivit, câteva minute pe fiecare parte, până devin rumene.

După prăjire, se scot pe șervețele de hârtie pentru a elimina surplusul de ulei.

Aceste chifteluțe de dovlecei cu brânză și verdeață pot fi servite calde sau reci, alături de un sos de iaurt cu usturoi, o salată de roșii sau legume proaspete.