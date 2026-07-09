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Rețeta de zacuscă de dovlecei pe care să o pregătești vara. Ingredientul care îi dă un gust deosebit

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Rețeta de zacuscă de dovlecei pe care să o pregătești vara. Ingredientul care îi dă un gust deosebitZacusca. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Zacusca de dovlecei este una dintre conservele de casă pregătite încă din timpul verii, atunci când legumele sunt pline de aromă. Mai ușoară decât varianta clasică făcută cu vinete, zacusca de dovlecei are o textură cremoasă, un gust delicat și poate fi servită pe pâine proaspătă, ca aperitiv sau alături de alte preparate.

Cu doar câteva ingrediente de sezon și puțină răbdare, se poate obține un preparat gustos, perfect pentru serile friguroase de iarnă.

Zacuscă de dovlecei. Secretul unui preparat aromat și cremos

Pentru o zacuscă reușită, dovleceii trebuie bine scurși înainte de preparare, deoarece conțin multă apă. Ardeii copți sunt cei care oferă aroma intensă, iar fierberea lentă ajută ingredientele să se combine și să formeze o compoziție fină.

Ingrediente necesare pentru zacusca de dovlecei

  • 3 kg dovlecei curățați de coajă și semințe
  • 1 kg ceapă
  • 1 kg morcovi
  • 1,5 kg ardei kapia sau gogoșari
  • 700 ml suc de roșii sau pastă de roșii diluată
  • 500 ml ulei
  • 3-4 foi de dafin
  • sare, după gust
  • piper boabe și piper măcinat, după preferință
  • 1 lingură zahăr (opțional)

Cum se pregătesc legumele pentru zacuscă

Dovleceii se spală, se curăță de coajă și de semințe, apoi se dau prin răzătoare sau se mărunțesc cu ajutorul unui robot de bucătărie. Se presară puțină sare peste ei și se lasă câteva minute pentru a elimina excesul de apă. Ulterior, se storc foarte bine.

Ardeii kapia sau gogoșarii se coc, se lasă puțin la aburit, apoi se curăță de coajă și semințe. După răcire, se toacă mărunt.

Dovlecei

Sursa foto: Pixabay

Modul de preparare pentru zacusca de dovlecei

Într-un vas încăpător se încălzește uleiul, apoi se adaugă ceapa tocată fin. Aceasta se gătește la foc mic până devine ușor aurie și își pierde din tărie.

Se adaugă morcovii rași și se lasă câteva minute la călit, amestecând constant. Urmează dovleceii bine scurși, ardeii copți și sucul de roșii.

Compoziția se fierbe la foc mic aproximativ două ore, până când lichidul scade, iar zacusca ajunge la consistența dorită. Este important să fie amestecată periodic, mai ales spre finalul fierberii.

Când este gata zacusca și cum se păstrează peste iarnă

Spre final se adaugă foile de dafin, sarea și piperul. Zacusca este gata atunci când devine cremoasă, iar uleiul începe să apară ușor la suprafață.

Preparatul fierbinte se pune în borcane sterilizate, care se închid ermetic și se lasă să se răcească treptat, acoperite cu un prosop gros sau o pătură.

Depozitată într-un spațiu răcoros și ferit de lumină, zacusca de dovlecei își păstrează aroma timp îndelungat și poate fi savurată pe tot parcursul sezonului rece.

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