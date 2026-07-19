Aselenizarea, momentul unic care l-a dus pe om în legendă

Aseleneizarea, după inventarea aparatului de zbor, a fost cel mai important element al istoriei omenirii. Sovieticii și americanii s-au întrecut în cursa spațială. Au câștigat americanii.

Aselenizarea reușită de misiunea Apollo 11 a fost rezultatul a sute de ani în care omenirea a visat să zboare. Construcția de rachete în Europa începuse cu cel puțin câteva sute de ani mai devreme, prin armurierul transilvănean Conrad Haas. Dacă la debutul secolului XX, oamenii au reușit să se desprindă de la sol, rapid aviația a devenit armă de luptă și mijloc de transport.

Totuși, la cumpăna a două secole, XIX și XX, Jules Verne și-a imaginat zborul unui echipaj către lună. Un tun construit de un club de pasionați fusese lansat din..,Florida, pe baza calculelor potrivit cărora era cel mai bun loc care să permită ajungerea pe Lună.

Aselenizarea din 20/21 iulie 1969 are propria sa istorie. Aselenizarea s-a produs pe 20 iulie, ora 20.18 GMT. Primul pas pe Lună, s-a făcut pe 21 iulie 1969, ora României, la ora 02.56 AM. Au fost câteva zile de la lansare, până la primu pas pe Lună al unui om. Lansarea s-a făcut pe 16 iulie 1969, din Florida de la Cape Kennedy. Echipajul a fost format din astronauții Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins. Lansarea s-a făcut la ora 13.32 UTC. Racheta de lansare a fost Saturn 4. Acest moment a reprezentat îndeplinirea sarcinii misiunii trasate de Președintele J.F.Kennedy la 25 mai 1961. Atunci, într-un discurs, Președintele a promis că va fi trimis un echipaj uman pe lună.

Modulul selenar avea denumirea „Vulturul”. Codul pentru aselenizare era „The Eagle has landed”. În traducere, însemna „Vulturul a aterizat”!

Apollo 11 a avut echipajul care mai avusese cel puțin o ieșire în spațiu pentru fiecare membru. La 20 iulie 1969, modulul selenar a aselenizat pe Marea Liniștii. Pe 21 iulie 1969, Neil Armstrong a fost primul om din lume care a aselenizat. Evenimentul a fost mediatizat inclusiv în Europa de Est. S-a transmis în România.

Neil Armstrong a rostit: „Un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire”

Statele Unite ale Americii înregistrau un succes major. Dacă sovieticii trimiseseră primul om în spațiu, pe Iuri Gagarin (12 aprilie 1961), americanii trimiteau primii oameni pe Lună.

Zborul spre Lună al Apollo 11 a plecat din Florida, pe 16 iulie 1969. Misiunea a durat 8 zile, 3 ore 18 minute și 35 secunde!