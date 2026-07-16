O echipă internațională de cercetători a detectat atmosferă peexoplaneta LHS 1140 b, aflată la aproximativ 40 de ani-lumină de Pământ. Descoperirea, publicată în revista Science, este considerată una dintre cele mai importante din ultimii ani în căutarea unor planete asemănătoare cu Terra, care ar putea susține viața.

LHS 1140 b a fost descoperită în 2017 și reprezintă, potrivit oamenilor de știință, cea mai solidă dovadă de până acum a existenței unei lumi cu temperatură și caracteristici apropiate de cele ale Pământului, informează agenția EFE.

Astronomii au identificat în trecut atmosfere pe exoplanete similare cu cele ale lui Uranus sau Neptun, însă niciodată pe o planetă stâncoasă comparabilă cu Pământul.

LHS 1140 b are o masă de aproximativ 5,6 ori mai mare decât cea a Terrei și un diametru de aproape 1,7 ori mai mare. Planeta orbitează în jurul unei stele pitice roșii bătrâne, pe care o înconjoară în doar 24,7 zile.

Potrivit cercetătorilor, caracteristicile sale indică faptul că este o lume stâncoasă, cu o compoziție apropiată de cea a Pământului. Ea primește aproximativ 42% din radiația stelară pe care Terra o primește de la Soare, ceea ce face posibilă existența apei în stare lichidă.

Primele indicii privind existența unei atmosfere au fost observate în 2024, când astronomii au detectat scurgeri de heliu folosind spectrograful telescopului Magellan Clay din cadrul Observatorului Las Campanas, din Chile.

„Heliul a constituit o dovadă clară a existenţei unei atmosfere pe o exoplanetă situată în zona locuibilă. A fost absolut emoţionant să observ spectrele de tranzit şi să-mi dau seama treptat de implicaţiile a ceea ce observam”, a declarat Shreyas Vissapragada, cercetător la Observatorul Carnegie din California.

Oamenii de știință apreciază că atmosfera superioară a planetei este dominată de heliu și conține puțin hidrogen, în timp ce alte elemente, inclusiv apa, ar putea rămâne la altitudini mai joase, aproape de suprafață.

LHS 1140 b ar putea fi o planetă oceanică

Jose Antonio Caballero, expert în cadrul Centrului Spaniol de Astrobiologie (CAB-CSIC), consideră că LHS 1140 b ar putea reprezenta o categorie intermediară între o planetă complet acoperită de oceane și o gigantă înghețată precum Uranus sau Neptun.

„Ceea ce credem, şi ceea ce par să confirme noile date, este că LHS 1140 b este o planetă situată la jumătatea drumului între o planetă oceanică (...) şi o gigantă îngheţată asemănătoare cu Uranus şi Neptun, în a cărei compoziţie predomină hidrogenul”, a explicat cercetătorul.

Astronomii au analizat și o a doua planetă din același sistem, LHS 1140 c, însă în cazul acesteia nu au identificat dovezi privind existența unei atmosfere.

Jose Antonio Caballero a afirmat că LHS 1140 b era unul dintre cei mai promițători candidați pentru o astfel de descoperire, chiar dacă încercările anterioare de a detecta atmosfera au eșuat.

„În sfârşit! Era şi timpul să detectăm semne ale prezenţei unei atmosfere pe o planetă asemănătoare Pământului. Adevărul este că LHS 1140 b avea toate şansele să fie prima, dar astronomii încercaseră deja de multe ori înainte, fără succes”, a spus acesta.

Cercetătorul este optimist că, odată cu dezvoltarea tehnologiilor de observație, astfel de descoperiri vor deveni tot mai frecvente.

„Aceasta este prima detectare, dar vor urma multe altele”, a concluzionat Jose Antonio Caballero.